Dexter : Préquelles sur un jeune Dexter et le Trinity Killer et suite de New Blood

Chris McCarthy, le patron de Paramount Global, a annoncé que l’univers de la série Dexter allait s’agrandir. Showtime prépare Dexter: Origins, qui racontera l’histoire d’origine du tueur en série joué par Michael C. Hall, vu pour la première fois sur Showtime en 2006. Il faisait alors partie d’une vague d’anti-héros qui a captivé les téléspectateurs.

Dexter : Origins suivra le jeune Dexter Morgan au début de sa transition vers le tueur en série vengeur qu’il allait devenir. Situé dans le Miami qui était un foyer de véritables tueurs en série de son temps, la série commencera alors que Dexter obtient son diplôme universitaire pour rejoindre Miami Metro, où il rencontre des versions plus jeunes de nombreux personnages que nous avons connus dans le Dexter original. Et, bien sûr, la série se concentrera également sur la famille de Dexter, y compris un Harry très vivant et une version adolescente de Deb.

Showtime développe également une suite de Dexter: New Blood, qui se concentrera sur le fils de Dexter, Harrison (Jack Alcott), qui a survécu à sa réintroduction tumultueuse auprès de son père et s’enfuit à New York, où il doit lutter contre sa propre nature violente et si, comme son père, il est obligé de tuer. Cette nouvelle saison de Dexter: New Blood explorera des thèmes similaires vus dans la série originale mais à travers un nouvel objectif.

La chaine prémium américaine a également déclaré se pencher davantage sur la franchise Dexter qui retracera les histoires de certains des personnages les plus emblématiques de la série. Cela inclut le mémorable Trinity Killer de John Lithgow. Le créateur de Dexter, Clyde Phillips, qui était derrière New Blood et a été showrunner lors des quatre premières saisons (y compris celle qui mettait en vedette Trinity), supervisera la franchise pour Showtime.

Lithgow a remporté un Emmy pour avoir incarné le méchant emblématique de Dexter (AKA Arthur Mitchell), qui a été brutalement assassiné par Dexter à la fin de la saison 4. Lithgow a brièvement repris son rôle pour une série de flashbacks dans New Blood.

Source : THR / Crédit ©Showtime/Paramount