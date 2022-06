Westworld saison 4 : James Marsden alias Teddy de retour

James Marsden qui jouait Teddy dans Westworld reviendra pour la saison 4.

L’hôte Teddy est de retour, du moins son interprète. HBO a annoncé ce week-end que James Marsden reviendra dans la saison 4 de Westworld. La nouvelle a été annoncée au ATX TV Festival qui s’est tenu à Austin.

Marsden, qui a incarné l’hôte décédé Teddy Flood dans les saisons 1 et 2 de la série dystopique, a fait une apparition surprise aux côtés de la co-créatrice Lisa Joy et des acteurs et actrices Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan et Aurora Perrineau lors du panel de la série.

Teddy est mort dans l’avant-dernier épisode violent de la saison 2, retournant une arme contre lui-même après que Dolores (Wood) ait changé sa programmation et l’ait transformé en « monstre ». L’équipe de la série est restée muette sur le rôle de Marsden dans la quatrième saison durant panel. Tout ce qu’on sait, selon Deadline, c’est que le nouveau personnage de Wood ira à un rendez-vous galant avec un homme qui ressemble à Teddy. Wood jouera effectivement un nouveau personnage, vu que Dolores est décédée lors du final de la saison 3.

« Dolores est morte », a déclaré Lisa Joy lors du panel. « Mais j’aime vraiment Evan et elle est aussi du genre à s’accrocher, alors j’ai dû la ramener. Nous avons écrit un tout nouveau personnage pour elle. » Wood ressuscitera en tant que personnage nommé Christina résidant à New York, quant à Marsden, il a confié : « Parfois, vous devez partir pour mieux revenir. »

Thandiwe Newton, Ed Harris, Tessa Thompson et Aaron Paul seront également de retour pour la saison 4. Les nouveaux arrivants incluent aussi Ariana DeBose et Daniel Wu.

Thandiwe Newton, Ed Harris, Tessa Thompson et Aaron Paul seront également de retour pour la saison 4. Les nouveaux arrivants incluent Ariana DeBose et Daniel Wu.

Westworld revient le 26 juin sur HBO et dès le lendemain sur OCS en France.

Source : Deadline / Crédit ©HBO