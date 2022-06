Miss Marvel : Retour d’un personnage de Spider-Man No Way Home (spot TV)

Un nouveau spot TV pour la série Miss Marvel confirme le retour d’un personnage de Spider-Man No Way Home.

Un nouveau trailer de Miss Marvel montre le retour du Département américain du Damage Control, l’organisation fondée par le S.H.I.E.L.D. responsable de faire le ménage et gérer les crises liées aux super-héros. Le Damage Control est apparu dans Spider-Man : No Way Home suite à l’arrestation de Peter Parker (Tom Holland).

Après avoir arrêté un Peter accusé du meurtre de Mysterio (Jake Gyllenhaal) dans Spider-Man: No Way Home, l’agent spécial P. Cleary (Arian Moayed) enquête sur une autre adolescente surpuissante dans Miss Marvel : la jeune Kamala Khan (Iman Vellani) qui vit dans le New Jersey.

Ce n’est pas le crossover du siècle, mais ça rappelle bien que les séries et les films sont connectés à différents niveaux. Arian Moayed (Succession, Inventing Anna) reprendra ainsi son rôle du MCU dans la série. On l’aperçoit rapidement dans le teaser avec sa collègue jouée par Alysia Reiner (Orange is the New Black).

Moayed, qui est d’origine iranienne est heureux de faire partie de la série et de voir cette représentation de super-héroïne musulmane : « Je suis un immigrant iranien. Quand j’étais jeune, le meilleur que nous ayons eu était Aladdin, qui était aussi incroyable. Mais maintenant, imaginez, tant d’années plus tard, il y a une série musulmane avec une super-héroïne. Ça va changer la façon dont les gens nous perçoivent. »

Dans Miss Marvel, Kamala est une nerd typique des super-héros rêveuse, mais à un moment donné, ses rêves vont devenir réalité alors que Kamala obtient d’étranges pouvoirs cosmiques.

Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha sont également au générique de la série. Anjali Bhimani a aussi été annoncée au casting de la série.

Miss Marvel est écrite par Bisha K. Ali et réalisée par Adil El Arbi et Bilall Fallah, Meera Menon, et Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bisha K. Ali, Sana Amanat et Trevor Waterson en sont les producteurs délégués.

Miss Marvel débutera le 8 juin prochain sur Disney+.

Miss Marvel – Spot TV – Connected (VO)