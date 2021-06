Friends Réunion : Lisa Kudrow ne se souvenait pas des accords de Smelly Cat

Lisa Kudrow avait oublié comment jouer la chanson Smelly Cat à la guitare pour la réunion de Friends.

La réunion de Friends qui a été diffusée la semaine a marqué la première fois que les 6 acteurs sont revenus sur le plateau de la sitcom emblématique depuis que la série a cessé d’être diffusée en 2004. Ils sont assez rapidement revenus dans la peau de leurs anciens personnages, notamment en réinterprétant des scènes et des moments iconiques de la série.

Parmi les moments qu’on retiendra de cette réunion, se trouve Lisa Kudrow qui a repris sa guitare pour chanter l’hymne de Phoebe Buffay, Smelly Cat (Tu pues le chat), un classique. Une chanson que tous les fans de Friends connaissent par cœur, mais apparemment, elle n’est pas revenue si naturellement à Kudrow.

En visitant The Ellen Degeneres Show pour promouvoir la nouvelle saison de la série Netflix Feel Good, Kudrow s’est souvenu des moments forts de la réunion, qui comprenait un duo de sa chanson signature « Smelly Cat » avec Lady Gaga.

Surprise !

Lors du très attendu « Friends : The Reunion », diffusé hier sur HBO, Phoebe Buffay ( Lisa Kudrow) et Lady Gaga nous ont vendu du rêve avec leur interprétation de l’iconique « Smelly Cat », la chanson de Phoebe qu’on adore détester. pic.twitter.com/qxCloRAhSg — Marie Claire (@marieclaire_fr) May 28, 2021

« J’étais vraiment nerveuse quand j’ai entendu ça pour la première fois. Et puis je me suis préparée. J’ai réalisé que je devais réapprendre « Smelly Cat « . J’ai accordé ma guitare et j’ai réalisé que je ne connaissais pas les accords », a admis Kudrow.

Alors elle a fait ce que n’importe qui de nos jours ferait pour découvrir comment réapprendre quelque chose : elle a fait une recherche sur Google. N’étant pas vraiment musicienne, Lisa Kudrow avoue qu’elle ne sait jouer que les chansons de Phoebe.

Elle avoue ensuite : « Je l’ai apprise, puis ma gorge s’est fermée », a déclaré Kudrow. « J’étais tellement paniquée ! Je ne pouvais rien sortir ! Je ne savais pas ce qui allait se passer. » Mais au final, elle s’en est très bien sortie. Gaga a même partagé un moment touchant avec Kudrow lorsqu’elle l’a remerciée d’avoir joué Phoebe et d’avoir représenté des personnes différentes.

« Cela m’a presque fait pleurer », a déclaré Kudrow. « Cela m’a époustouflée. Surtout venant d’elle, parce que quand mon fils était à l’école primaire, tous les enfants écoutaient Lady Gaga et son message était que tout le monde soit soi-même. C’était incroyable. »

La réunion de Friends est disponible sur Salto.

Source : Ellen Show / Crédit ©HBO Max