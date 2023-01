Le Pingouin : Batman n’était que “la partie émergée de l’iceberg » selon Colin Farrell

Batman n’était que “la partie émergée de l’iceberg » selon Colin Farrell qui reprendra son rôle du Pingouin dans une nouvelle série spin-off.

Après le succès de The Batman, DC (avant l’arrivée de James Gunn) a pris la décision détendre l’univers créé par Matt Reeves avec une série spin-off centrée sur Oswalt Cobblepot / Pingouin, incarné par Colin Farrell.

Dans une récente interview avec Variety, Colin Farrell confie qu’il est content de pouvoir explorer plus son personnage qui a au final très peu de scènes dans le film : « La seule chose dont j’avais une idée, c’est que je n’allais pas explorer le personnage autant que je le voulais », a expliqué Farrell.

Il ajoute : « Parce qu’il y avait tout ce travail extraordinaire fait par [les maquilleurs] Mike Marino et Mike Fontaine et son équipe, et je pensais juste que c’était la partie émergée de l’iceberg, pardonnez le jeu de mots, que nous allions faire les six ou sept scènes que nous avons fait dans le film. Je leur en étais reconnaissant, mais je voulais plus. »

Pour le moment, les détails de la série restent inconnus mais on sait qu’elle se déroulera après les événements du film. « [The Penguin] commence environ une semaine après la fin du film The Batman. Gotham est donc encore un peu sous l’eau », a révélé Farrell à Extra dans une interview précédente.

« J’ai lu le premier scénario du premier épisode, et il s’ouvre avec mes pieds éclaboussant dans l’eau du bureau de Falcone. Même rien que ça, je l’ai lu, je me suis dit : « Oh, bon sang ». C’est charmant. C’est tellement bien écrit. »

Il a aussi été annoncé que Cristin Milioti (How I Met Your Mother, Made For Love) incarnera Sofia Falcone, la fille de Carmine Falcone (joué par John Turturro dans The Batman).

Cette série arrivera prochainement sur HBO Max.

Source : Variety, Extra / Crédit ©DC