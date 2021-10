Stargirl saison 2 : Jay Garrick et la JSA originale à l’enterrement de la 1ère victime d’Eclipso (extrait)

Extrait pour l’épisode 9 de la saison 2 de Stargirl avec Jay Garrick et la JSA originale à l’enterrement de la première victime d’Eclipso.

Ce soir, la CW diffusera l’épisode dans lequel Jay Garrick (John Wesley Shipp de The Flash) apparaitra. Ce sera le premier épisode crossover significatif entre Stargirl et le reste de l’Arrowverse. Dans un extrait dévoilé d’abord en exclusivité par TVLine, on découvre la JSA originale qui inclus donc Jay, alias The Flash de la Terre-2.

Dans l’épisode de cette semaine, quand Eclipso (Nick Tarabay) vise les Whitmore-Dugans, Pat (Luke Wilson) se souvient de souvenirs douloureux de son passé impliquant la JSA originale et leur combat pour vaincre le démon super maléfique.

Dans l’extrait ci-dessous, on découvre un flashback dans lequel Pat/Stripesy, Sylvester Pemberton/Starman (Joel McHale), Johnny Thunder (Ethan Embry), Ted Grant/Wildcat (Brian Stapf) et Rex Tyler/Hourman (Lou Ferrigno Jr.) rendent hommage à la famille d’un autre membre de l’équipe, le Dr Charles McNider/Dr. Mid-Nite (Alex Collins), aux funérailles de la première victime d’Eclipso, la jeune Rebecca McNider, la fille de Mid-Nite.

Ils sont rejoints par le speedster de l’âge d’or Jay Garrick , qui relaie des informations sur leur nouvel adversaire le plus redoutable. Il les informe qu’il s’appelle Eclipso et qu’il vient d’une île. Il aurait été apporté par un exploreur nommé Bruce Gordon.

On notera aussi la mauvaise façon dont Starman traite Pat. Il lui parle très mal, comme s’il n’avait aucun respect pour lui. Mais heureusement que Jay lui parle comme à un égal.

Ailleurs dans l’épisode : Mike (Trae Romano) est obligé d’affronter la culpabilité qu’il ressent pour son rôle dans la mort d’Icicle, Barbara (Amy Smart) se retrouve face à quelqu’un de son passé et Courtney (Brec Bassinger) a du mal à garder espoir après qu’Eclipso ait ciblé son entourage.

Stargirl, c’est le mardi sur la CW.

Stargirl saison 2 – extrait 2×09