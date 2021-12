Peacemaker : Action et sentiment dans le nouveau trailer !

Le nouveau trailer de Peacemaker dévoile le côté sensible du personnage à la gâchette facile.

Alors que la série arrivera en janvier prochain, HBO Max dévoile une nouvelle bande-annonce pour la série DC Peacemaker avec John Cena dans le rôle principal. Ce nouveau trailer donne un aperçu plus large de la série et montre que Peacemaker a un côté plus sentimental et plus doux.

La bande-annonce se penche notamment sur la relation compliquée et abusive de Peacemaker avec son père Auggie (Robert Patrick). Elle en dévoile aussi plus des autres personnages, notamment Vigilante (Freddie Stroma), et l’équipe d’agents très étranges jouée par Danielle Brooks, Steve Agee, Jennifer Holland et Chukwudi Iwuji.

Avec sa nouvelle équipe, Peacemaker a également une nouvelle mission qui comprend le meurtre d’hommes, de femmes et d’enfants pour maintenir la paix en Amérique, ce qu’il ne sait pas trop quoi penser.

Bien sûr, à côté de ces dilemmes moraux, la bande-annonce est également pleine de coups de feu, d’explosions, d’action et d’un aigle qui semble être le nouveau partenaire de Peacemaker.

Créée par James Gunn, la série Peacemaker sera lancée le 13 janvier sur HBO Max.

Peacemaker – Trailer officiel