Les Anneaux de Pouvoir : Le tournage de la saison 2 a commencé au Royaume-Uni

Le tournage de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir a commencé au Royaume-Uni.

Bien avant son lancement en septembre dernier, la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir avait déjà la garanti d’une saison 2. Au prix que la série a couté à Amazon, il aurait été fou de ne pas commander une saison 2. Nous savons donc que les nouveaux épisodes sont déjà en plein travail depuis un moment et nous savions également que la saison 2 changerait de location de tournage.

Selon The Hollywood Reporter, alors que la saison 1 est actuellement en diffusion, le tournage de la saison 2 a commencé ce lundi 3 octobre aux studios Bray à l’extérieur de Londres. C’est un changement par rapport à la première saison, qui a été principalement tournée en Nouvelle-Zélande, tout comme les films du Seigneur des Anneaux.

Selon THR, la raison du changement est que le Royaume-Uni est considéré comme plus économique, et que la société établit une plaque tournante de tournage dans la région.

Malgré quelques réactions négatives autour de la série, Les Anneaux de Pouvoir s’est avéré être un énorme succès pour Amazon Prime Video. L’article de THR affirme que la série a atteint le sommet des charts de streaming pour sa première semaine, accumulant 1,3 milliard de minutes vues sur la plateforme.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est développé et écrit par Patrick McKey et John D. Payne, avec Morfydd Clark dans le rôle principal. Elle est accompagnée d’Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi, Charlie Vickers, Tyro Muhafidin, Markella Kavenagh, Lloyd Owen, Maxim Baldry, Joseph Mawle et Dylan Smith.

L’avant dernier épisode de la saison 1 sera diffusé ce vendredi 7 octobre sur Prime Video puis le final sera disponible le 14 octobre.

Source : THR / Crédit ©Amazon