Arrowverse 2021 : Les Super-héros de la CW portent des masques – Affiches

Les super-héros de la CW sont en costume et sont surtout masqués sur les nouvelles affiches des prochaines saisons qui seront à l’antenne l’année prochaine. La CW a dévoilé des affiches pour ses séries DC avec la tagline « Les Vrais Héros portent des Masques ».

Les héros de Black Lightning (saison 4), Legends of Tomorrow (saison 6), The Flash (saison 7), Stargirl (saison 2), Supergirl (saison 6) et Superman & Lois (saison 1) portent tous des masques pour souligner l’importance de les porter en public pour aider à arrêter le coronavirus. Même Beebo porte un masque.

Les séries Supergirl et The Flash ont été obligées de boucler leurs dernières saisons plus tôt lorsque la pandémie a entraîné l’arrêt des tournages en mars 2020, tandis que Superman & Lois a reçu une commande directe en série sans pouvoir filmer un pilote traditionnel. De leurs côtés, Black Lightning, Stargirl et Legends of Tomorrow n’ont pas été affectées puisque leurs saisons respectives étaient déjà dans la boite.

On notera l’absence notable de Batwoman des affiches puisque Javicia Leslie – qui reprendra le rôle tenu par Ruby Rose – n’a pas pu encore avoir de séance photo en costume.

Les séries de la CW reviendront en 2021.

Source : TVLine / Crédit ©CW