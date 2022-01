House of the Dragon : Un premier épisode “puissant” selon George R.R. Martin

George R.R.Martin dit avoir adoré le premier épisode de House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones.

George R.R. Martin, créateur et auteur de Game of Thrones, a récemment révélé avoir vu un premier montage du premier épisode de House of the Dragon, et il a adoré. Martin a chanté les louanges de la prochaine série préquelle, via un billet publié sur son Live Journal.

« J’ai vu un premier montage du premier épisode. Et j’ai adoré », écrit Martin. « C’est sombre, c’est puissant, c’est viscéral… juste comme j’aime ma fantasy épique. » Martin ajoute que les showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont fait « un travail incroyable » et il tire son chapeau au casting, composé notamment d’Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Paddy Considine, Steve Toussaint, et Rhys Ifans, pour ne citer que les plus connus.

« Tout comme avec Game of Thrones, la plupart des téléspectateurs n’auront entendu parler que de quelques-uns des acteurs, mais je pense que vous allez tomber amoureux de beaucoup d’entre eux. (Seulement pour avoir le cœur brisé plus tard quand… mais non, ce serait révélateur) », poursuit Martin. « Je pense que les Targaryen sont entre de très bonnes mains. »

L’avis du créateur de cet univers est important pour les fans de son travail, cela leur donnera peut-être envie de jeter un coup d’œil quand la série sera lancée sur HBO au courant de cette nouvelle année 2022.

House of the Dragon se déroule 200 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique.

George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle; Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Game of Thrones sera co-showrunner avec Condal.

