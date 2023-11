Superman & Lois : La saison 4 raccourcie sera la dernière

La saison 4 à venir de Superman & Lois, composée de 10 épisodes, sera la dernière.

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais Superman & Lois arrive à sa fin sur la CW. La chaîne a annoncé jeudi que Superman & Lois se terminerait après la saison 4. Le drame de DC Comics mettant en vedette Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dans le rôle du couple titulaire reviendra en 2024 avec une dernière saison de 10 épisodes.

« Même si nous sommes tristes de dire au revoir à Superman et Lois à la fin de la saison 4, nous sommes reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec nos incroyables acteurs, notre équipe, nos équipes d’effets visuels, nos monteurs, nos génies musicaux et nos scénaristes », ont déclaré les showrunners Todd Helbing et Brent Fletcher dans un communiqué.

« Depuis le jour où cette série a été discutée pour la première fois, il s’agissait de famille. Et c’est ce qui a été créé – à l’écran et hors écran. Nous tenons à remercier nos partenaires de Berlanti Productions, DC, WB et The CW pour leur soutien et leur enthousiasme sans fin pendant ce voyage… et nous remercions tout particulièrement tous les fans d’avoir regardé »

Les showrunners ont ajouté qu’ils étaient « ravis » de ce qui allait arriver dans la dernière saison et ont « hâte que tout le monde voie Superman, Lois et tous nos héros affronter la plus grande menace de l’histoire de la série : Lex Luthor. »

Superman & Lois est la dernière série créées durant les années « Arrowverse » (même si techniquement elle vit en dehors de cette temporalité) à faire ses adieux. Avec la prise en main de DC par James Gunn et Peter Safran, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne tire sa révérence.

Source : EW / Crédit ©CW