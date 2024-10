The Penguin : La série confirme l’année des événements de The Batman

DC confirme enfin quand les événements de The Batman se déroulent dans la série The Penguin.

Grâce à la série The Penguin qui marque le retour Colin Farrell dans le rôle d’Oswald « Oz » Cobb, DC a confirmé la date précise des événements du film The Batman. On sait qu’une semaine à passé depuis la fin du film, maintenant, la nouvelle série a confirmé l’année spécifique dans l’épisode 2 de The Penguin.

Dans The Batman réalisé par Matt Reeves, The Dark Knight opère à Gotham depuis deux ans. Dans le film, le Batman de Pattinson affronte le Riddler (Paul Dano) et son attaque massive qui a inondé des quartiers majeurs de Gotham City et tué le grand chef du crime Carmine Falcone.

Maintenant, The Penguin a lieu seulement une semaine plus tard, et les retombées d’un nouveau meurtre dans l’épisode 2 de The Penguin ont confirmé l’année exacte de The Batman et de cette nouvelle série Max.

Oz ayant tué le fils de Carmine, Alberto Falcone dans l’épisode 1, l’ancien héritier de la famille Falcone a été inhumé dans le mausolée familial dans l’épisode 2. Ainsi, la gravure dorée sur sa tombe confirme la date exacte de sa mort : le 13 novembre 2022. Cela confirme donc que The Batman a également lieu en 2022, soit l’année de sa sortie.

Il a déjà été confirmé que les événements de The Batman ont lieu seulement une semaine avant The Penguin. Cela a du sens, sachant que le film commence à Halloween, le 31 octobre.

Compte tenu des événements du film et du meurtre d’Alberto une semaine après l’inondation de Riddler, il est logique que ses funérailles n’aient pas lieu trop longtemps après (13 novembre). Cependant, l’année spécifique est une confirmation beaucoup plus importante, étant donné qu’il avait déjà été laissé entendre que The Batman se déroulait en 2019.

Des photos de tournage et d’autres teasing pendant le tournage de The Batman suggéraient que le film se déroulait en 2019. Cela serait conforme au désir de créer un Gotham des temps modernes, étant donné que The Batman a commencé a filmé la même année. Cependant, la pandémie mondiale a forcé l’arrêt de plusieurs productions cinématographiques, ce qui a entraîné des retards, dont la sortie en salles de The Batman en 2022.

Dans une interview à Screen Rant, le producteur Craig Zobel confirme également la chronologie : « Je ne peux pas vraiment parler à cent pour cent pour Matt, mais mon impression était que Matt avait en quelque sorte décidé de la chronologie avant même que Lauren [LeFranc] ait commencé à écrire l’histoire et que c’était certainement censé être 2022. C’était peut-être juste le cas. Cela n’a pas été mentionné directement dans le film, mais je pense que le cadeau de ce film est qu’il s’agit simplement d’un monde et d’un aspect très spécifiques. »

The Penguin, c'est chaque lundi sur Max.

