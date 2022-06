Obi-Wan Kenobi : Le scénariste explique la révélation sur Anakin Skywalker (Spoilers)

Le scénariste d’Obi-Wan Kenobi explique son approche sur la révélation à propos d’Anakin Skywalker. Spoilers.

Comme vous le savez, ce n’est pas une surprise, Anakin Skywalker est bien vivant. Il a survécu à l’affrontement sur Mustafar et dix ans plus tard, après son passage du côté obscur, il retrouve son vieil ami Obi-Wan Kenobi, ou Ben pour les intimes. Dans les derniers instants de l’épisode 2, le maitre Jedi apprend par Reva que son ancien apprenti est toujours en vie. Les deux hommes se retrouvent face à face dans l’épisode 3 alors qu’Anakin est devenu Dark Vador.

Dans une interview avec The Wrap, le scénariste en chef de la série, Joby Harold, a expliqué comment la série a abordé la révélation choquante faite par Reva dans le cadre du canon de Star Wars. Harold a consulté le directeur créatif Pablo Hidalgo, qui est le conseiller en histoire de Star Wars de Lucasfilm sur Obi-Wan Kenobi, pour confirmer ce qu’Obi-Wan savait – et ne savait pas – sur le padawan devenu Seigneur des Ténèbres une décennie après leur dernière rencontre.

« En fait, ce n’était pas quelque chose que j’avais proposé à l’origine », a déclaré Harold à propos d’Obi-Wan apprenant qu’Anakin est vivant. « C’est quelque chose que j’ai découvert en cours de route, et j’ai dû en quelque sorte confirmer avec Pablo et vraiment me demander : »Attends une seconde, que sait-il réellement ? Connaît-il le nom Vador ? Qu’est-ce que cela signifie ? Peut-il associer les deux ? De quoi était-il conscient ? À quel point est-il isolé ? Où est Vador à cette époque ? Où est sa réputation et à quel point est-il connu ? » et toutes ces pièces du puzzle. »

Après la révélation, Obi-Wan est clairement choqué : « La narration géniale que vous pouvez utiliser est d’amener Ewan à jouer le moment où il réalise que ce qui le hante est toujours vivant », a déclaré Harold. « Et qu’est-ce que cela signifie pour lui ? Je pouvais l’amener sur de nombreux chemins, qui espérons-le, sont de bonnes opportunités pour démêler l’histoire au fur et à mesure que nous continuons. Mais tout se résume à, est-ce viable dans le canon de jouer cette carte ? Ce qui était le cas. »

Harold a poursuivi : « Ce qui est génial, car cela vous permet, à la fin de l’épisode 2 et au début de l’épisode 3, d’avoir tellement de choses qui semblent essentielles à l’histoire fondamentale, qui est Obi-Wan, Vador, celui qui hante vous, faire face au passé, tout ce qui se concrétise dans [l’épisode] 3 et au-delà. »

Obi-Wan Kenobi, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : The Wrap / Crédit ©Disney+