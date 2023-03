Star Trek Discovery : La saison 5 sera la dernière

La série Star Trek Discovery prendra fin à l’issue de la saison 5 l’année prochaine.

C’est bientôt la fin d’une époque au sein de la franchise Star Trek alors que Star Trek Discovery se terminera officiellement avec la saison 5. Cette dernière saison sera diffusée début 2024 sur Paramount+.

Dans un communiqué à la presse, la star de la série Sonequa Martin-Green, qui joue le capitaine Michael Burnham, a parlé de son expérience dans la série qu’elle chérie.

« J’ai du mal à croire que ce voyage époustouflant avec Star Trek Discovery se termine », a déclaré Martin-Green, qui est également productrice de la série. « Je suis incroyablement bénie par Dieu d’avoir joué le capitaine Michael Burnham et d’avoir participé à un héritage aux côtés d’un casting extraordinaire, d’une équipe phénoménale et d’une équipe de scénaristes remarquables. »

« Je n’oublierai jamais ce que c’était que de se tenir ensemble en tant que famille, berçant l’héritage de Trek avec tous ceux de la franchise en général et avec les fans », a déclaré la star. « Les fans nous ont accueillis dans leur cœur alors que nous lancions une nouvelle itération de Trek et une plate-forme de divertissement complète, et nous ne l’oublierons jamais. Soixante-cinq épisodes plus tard, voici à toute la compagnie de Star Trek : Discovery, à la série et sa cinquième et dernière saison, à ses fans bien-aimés et à tous ceux qui envisagent un avenir meilleur. Envolons-nous… »

Lancée en 2017, Star Trek Discovery était l’une des séries phares qui a contribué au lancement de CBS All Access, la plateforme de streaming Viacom qui est devenue plus tard Paramount+. C’est aussi une série qui a lancé une nouvelle ère de série modernes de Star Trek, qui s’est poursuivie avec Star Trek Picard, Star Trek Strange New Worlds, et les séries animées Star Trek : Lower Decks et Star Trek : Prodigy.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de ce que l’histoire de la saison 5 impliquera, mais il semble que l’équipage de l’U.S.S Discovery découvrira un mystère qui les enverra à travers la galaxie dans une quête pour trouver un ancien pouvoir. C’est un pouvoir dont l’existence même a été délibérément cachée pendant des siècles, et il y a d’autres ennemis dangereux qui cherchent désespérément à le trouver.

Doug Jones (Saru), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), David Ajala (Cleveland « Book » Booker), Blu del Barrio (Adira) et Callum Keith Rennie (Rayner) devraient également revenir dans la saison 5 aux côtés de Sonequa Martin-Green.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount+