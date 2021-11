ABC mi-saison 2021/2022 : Date pour la saison finale de Black-ish (promo)

ABC dévoile une date de lancement pour la saison finale de Black-ish ainsi que pour les nouveautés Abbott Elemantary, Women of the Movement et Promised Land.

ABC a révélé son plan de mi-saison, et il débutera plus tôt que prévu, dans un peu plus d’un mois avec le lancement de la nouveauté Abbott Elementary, une sitcom qui se déroule dans une école primaire. La chaine donnera un premier aperçu de la comédie le 7 décembre avant qu’elle s’installe chaque mardi à partir du 4 janvier 2022.

Le 4 janvier sera aussi la date du début de la dernière saison de Black-ish qui s’en ira à l’issue de sa huitième année à l’antenne. Un teaser, avec les témoignages du casting, a été dévoilé par la chaine il est à voir ci-dessous.

Autres nouveautés, la mini-série en 6 épisodes, Women of the Movement, sera lancée le jeudi 6 janvier avec deux épisodes. Cette série revient sur l’histoire vraie de Mamie Till-Mobley, qui en 1955, a risqué sa vie pour obtenir justice après le meurtre brutale de son fils Emmett dans le sud des Etats-Unis durant les années Jim Crow. La série sera diffusée pendant le hiatus de Grey’s Anatomy et Station 19.

Puis le lundi 24 janvier, en lieu et place de The Good Doctor pendant sa pause hivernale, la chaine lancera Promised Land, une série décrite comme un drame épique couvrant plusieurs générations de deux familles latino-américaines en lice pour la richesse et le pouvoir dans la vallée de Sonoma en Californie.

Au casting on trouve John Ortiz (Rake), Bellamy Young (Prodigal Son, Scandal), Cecilia Suárez (La casa de las flores), Augusto Aguilera (Made for Love), Christina Ochoa (A Million Little Things), Mariel Molino (Papis muy padres), Tonatiuh (Vida), Katya Martín (The Affair), Andres Velez, Rolando Chusan.