Stranger Things : Revisiter les personnages adultes façon « Ça » ?

Le plan original de Stranger Things était de faire un saut dans le temps avec une version adulte des enfants, inspiré par Ça de Stephen King.

Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things, n’avaient pas l’intention de rester dans les années 80 très longtemps quand ils ont élaboré leur série. L’idée de départ était de faire un saut dans le temps à la fin de la saison 1 et de retrouver les enfants à l’âge adulte, un peu comme dans Ça de Stephen King.

Dans une interview à Vanity Fair, les frères Duffer ont confié qu’ils n’excluaient pas l’idée de revenir dans plusieurs années avec une version adulte des personnages : « Si nous voulions continuer… nous aurions certains des enfants adultes avec leurs propres enfants. »

Les Duffer n‘ont jamais caché le fait qu’ils étaient inspiré par l’œuvre de Stephen King : « Cela allait être une saison, puis nous allions faire un saut dans le temps. Nous avons été vraiment inspirés par Ça. ».

Finalement, les plans ont changé et à la place, Stranger Things a suivi le groupe de l’enfance à l’adolescence. Mais qui sait, les choses seront peut être revisitées dans le futur, quand les acteurs seront plus vieux. Les frères Duffer voient un certain potentiel pour ramener les personnages après des changements majeurs dans la vie. « Matt est un nouveau père maintenant. Je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup de leçons en cours de route », a déclaré Ross Duffer.

La saison 4 de Stranger Things reviendra le 1er juillet les deux derniers épisodes qui devraient avoir le format de téléfilms. La série reviendra ensuite pour une saison 5 qui sera la dernière.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Netflix