Obi-Wan Kenobi : Dark Vador entre en jeu dans l’épisode 3 (Spoilers)

Hayden Christensen s’exprime sur son retour en Dark Vador qui entre enfin en jeu dans l’épisode 3 d’Obi-Wan Kenobi. Spoilers.

« Je suis ce que tu as fait de moi. » Voilà ce que dit le Seigneur Sith Dark Vador (Hayden Christensen) face à son vieil ami Kenobi dans l’épisode 3 d’Obi-Wan Kenobi quand Anakin Skywalker et Obi-Wan (Ewan McGregor) se retrouvent une décennie après leur duel fatidique dans La Revanche des Sith.

Le Jedi déchu est désormais plus machine qu’homme, il est tordue et diabolique et porte cette armure noire qui a sauvé la vie de Skywalker après que son corps a été brûlé et mutilé sur Mustafar.

Dans une nouvelle interview avec RadioTimes.com, Christensen a détaillé son expérience de porter à nouveau le costume de Dark Vador près de deux décennies après Revanche des Sith : « Être à nouveau dans le costume était incroyable. C’est un costume incroyable et emblématique, et cela donne beaucoup de sensations quand vous le mettez », a déclaré Christensen. « Pour moi, ce fut une expérience très émouvante et très cathartique, à bien des égards. »

Christensen est apparu pour la première fois dans la série à la fin de l’épisode 2. Il se trouvait à l’intérieur du réservoir bacta de guérison et se réveillait après que l’inquisitrice Reva (Moses Ingram) ait révélé à Obi-Wan que son ancien ami et étudiant avait survécu à leur bataille sur Mustafar. Dans la « Partie III », l’Empire suit Obi-Wan jusqu’au système minier de Mapuzo, où le maître et le padawan se rencontrent pour la première fois en dix ans.

« Il y avait beaucoup de préparation physique » en tant que Dark Vador, a déclaré Christensen, « j’essayais juste de mettre de la taille pour que je puisse remplir un peu plus le costume. La plupart de mon temps sur [Obi-Wan] était effectivement consacré à la préparation. »

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Christensen a révélé qu’il travaillait avec un « spécialiste du mouvement Vador » qui « s’assurait que nous étions toujours dans le bon état ».

La chorégraphe Olga Sokolova et Christensen « voulaient s’assurer que nous restions fidèles à la façon dont Vador se déplace et à la façon dont nous le percevons, et que nous voulions garder tout cela relativement cohérent » avec la façon dont il se comporte dans la trilogie originale de Star Wars. .

« C’est difficile », a poursuivi Christensen, se rappelant avoir porté le costume pour la première fois à la fin de Sith. « J’avais vraiment du mal à me déplacer dedans, et tout était extrêmement rigide. Et j’ai dit ça à George [Lucas], et il a dit, ‘Ça va. C’est la première fois que tu portes ce costume. Donc ça devrait se sentir très mécanique et peut-être pas très naturel. Maintenant, [Obi-Wan] est 10 ans plus tard. Il a donc eu beaucoup de temps pour s’acclimater. Mais encore une fois, c’est un défi complet, d’essayer de se mettre dans ce costume. »

Notez que si physiquement, c’est Christensen dans le costume, James Earl Jones est de retour et prête à nouveau sa voix au personnage culte dans la version originale.

Obi-Wan Kenobi est disponible le mercredi sur Disney+.

Source : EW et RadioTimes / Crédit ©Disney+