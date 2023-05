Monstre saison 2 : Après Dahmer, les frères Menéndez au centre de la série Netflix

Après Dahmer, les frères Menéndez seront le sujet de la saison 2 de la série Netflix de Ryan Murphy, Monstre.

L’histoire des les frères Menéndez sera le focus de la série d’anthologie de tueurs « Monstre ». en effet, après Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy et son équipe se pencheront sur Lyle et Erik Menéndez, deux frères qui ont été condamnés pour avoir tué leurs parents, José et Kitty Menéndez, en 1996.

Après la diffusion de la première saison l’année dernière, Netflix avait commandé deux saisons supplémentaires de la série d’anthologie à Murphy et Ian Brennan; celle-ci sera la première. Par ailleurs, Netflix a révélé qu’ils avaient également ce qu’ile appellent un « accès exclusif » à Lyle et Erik Menéndez pour participer à un film documentaire de Campfire Studios.

Netflix a annoncé cette nouvelle saison intitulé Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story avec une vidéo contenant l’appel des frères aux secours disant qu’on a tiré sur leurs parents.

José et Kitty Menendez ont été tués par balle dans leur maison de Beverly Hills en 1989. La défense a fait valoir que les frères avaient tué leurs parents par peur après des années d’agressions sexuelles par leur père. Les frères ont été reconnus coupables après deux procès et restent derrière les barreaux sous le coup d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

L’histoire des frères Menéndez a fait l’objet de plusieurs documentaires et projets scénarisés au fil des ans, dont deux plus récemment en 2017 : la série NBC « Law & Order : True Crime — The Menéndez Murders« , avec Edie Falso dans le rôle de l’avocate de la défense Leslie Abramson (qui lui a valu une nomination aux Emmy) et un téléfilm Lifetime Menendez: Blood Brothers, avec Courtney Love dans le rôle d’Abramson.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez fait suite à la première saison à succès (et controversée) Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. La série mettait en vedette Evan Peters dans le rôle du tueur en série de Milwaukee et a valu à l’acteur une victoire aux Golden Globe plus tôt cette année. Elle mettait également en vedette Niecy Nash et Richard Jenkins, qui ont tous deux décroché des nominations aux Golden Globes et aux SAG Awards pour leur travail.

Source : Variety / Crédit ©DR/Getty Images