Sex and the City : Retour de Kim Cattrall en Samantha dans And Just Like That saison 2 !

Kim Cattrall, alias Samantha Jones dans Sex and the City, va faire son retour dans la saison 2 de And Just Like That.

Voilà une information à laquelle personne ne s’attendait. Alors que les fans de Sex and the City avaient perdu tout espoir de revoir un jour Samantha Jones dans And Just Like That à cause du conflit entre Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker, l’espoir renait un peu.

En effet, Cattrall fera bien son retour dans la série And Just Like That qui continue l’histoire des personnages de la série originale. Cependant, ce ne sera pas une grande apparition, seulement une conversation téléphonique avec Carrie.

Dans la série, Carrie et Samantha ne se parlaient plus après une dispute qui les a séparées mais à la fin de la première saison, les deux anciennes amies ont ravivé leur amitié par SMS.

Notez tout de même que selon la presse américaine, Cattrall n’aurait ni vu ni parlé avec sa co-star Sarah Jessica Parker lors du tournage de son caméo, mais selon le New York Post, qui a annoncé la nouvelle en premier, elle a été habillée pour la scène par Patricia Field, costumière/styliste mythique de Sex and the City.

And Just Like That… suit la vie de Carrie, Miranda et Charlotte vingt ans après la fin de Sex and the City, avec Samantha manifestement absente. La saison 1 a abordé son absence en disant qu’elle avait déménagé à Londres et avait perdu le contact avec ses anciennes meilleures amies après une embrouille entre elle et Carrie.

Alors que Samantha continuait sa vie en tant que personnage hors champs, Cattrall ne devait pas reprendre son rôle devant la caméra, mais selon Variety, le patron de HBO, Casey Bloys, a personnellement contacté Cattrall à propos de son retour dans la saison 2, ce qui a conduit à son prochain caméo.

La saison 2 de And Just Like That… sera diffusée à partir du jeudi 22 juin sur Max avec l’épisode de Cattrall qui devrait être diffusé en aout. en France, la série était disponible sur feu Salto et a été diffusée sur TF1.

