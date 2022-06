Superman & Lois saison 2 : Emannuelle Chriqui se confie sur la découverte de Lana (spoilers)

Emannuelle Chriqui se confie sur la découverte et réaction de Lana dans la saison 2 de Superman & Lois. Spoilers et promo du prochain épisode.

Après quelques semaines de pause, Superman & Lois est de retour avec l’épisode 12 de la saison 2. Un épisode qui reprend juste après la révélation que Clark a faite à Lana, son amie de longue date. Dans l’épisode 11, il lui a enfin dit qu’il était Superman et l’épisode de cette semaine voit Lana tenter de digérer cette information.

Pour Lana, c’était particulièrement difficile car elle réalisait que Clark lui avait menti toute sa vie. Selon Chriqui, le moment était très vulnérable et déchirant pour Lana : « C’était déchirant », a déclaré Chriqui à TVLine. « C’est une ligne si fine. La chose à laquelle nous faisons toujours si attention, c’est que toutes ces relations sont très respectueuses. »

Elle ajoute : « Nous sommes adultes maintenant. Mais c’est un moment où elle obtient enfin des réponses à tous ces points d’interrogation sur son passé, alors elle ne peut s’empêcher de s’interroger. Elle va tout mettre en jeu. Elle est tellement submergée, tellement choquée, tellement bombardée. »

A la fin de l’épisode, Lana a fini par prendre une décision très difficile. Elle choisit de prendre ses distances avec les Kent après qu’ils aient été complètement honnête avec elle, même au sujet de Jordan. Elle refuse de mentir à ses filles et souhaite les protéger. C’est quelque chose que Chriqui a décrit comme une rupture.

« Cela ressemblait à une rupture », a déclaré Chriqui. « À bien des égards, c’était une rupture. C’est une pause temporaire. Lana vient de devenir maire et prêche la transparence, et ces secrets sont si énormes. Tout cela complique encore plus sa vie. Elle doit porter son attention sur sa famille, et elle ne peut pas être la menteuse. C’est là qu’elle est vraiment coincée. Elle ne peut pas être la menteuse à chaque fois qu’ils sont ensemble. »

Même en connaissant la vérité sur Clark et la position compliquée dans laquelle Lana se trouve, les choses risquent de devenir encore plus difficiles à mesure que la saison arrive à sa conclusion. Si Clark a été honnête avec Lana c’est aussi parce qu’il existe une version méchante de Lana venue du monde Bizarro, qui se trouve être la femme de l’autre version de Tal-Rho.

Cet autre personnage permet à Chriqui de jouer l’opposé de la version normale de Lana : « C’est tellement amusant et différent », a déclaré Chriqui. « Lana Lang est tellement la bienfaitrice et Lana-Rho est tout le contraire, donc ce sera intéressant de voir où ils amènent cela. Adam Rayner et moi parlions de la façon dont c’est drôle que Tal-Rho dans le ‘vrai monde’ n’a aucune idée que Lana est sa femme dans le monde Bizarro. »

La semaine prochaine, Clark et Lois seront en désaccord sur la meilleure façon de savoir si Ally Allston (Rya Kihlstedt) est allée dans le monde inverse. Pendant ce temps, John Henry (Wole Parks) fait une découverte surprenante et Lois entreprend de traquer Lucy (Jenna Dewan).

Il ne reste plus que trois épisodes dans la saison 2 de Superman & Lois. La série est disponible en France sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×13