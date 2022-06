Gotham Knights : Harvey Dent cherche le meurtrier de Batman (premier trailer)

Premier trailer pour la série Gotham Knights qui met en place les prémisses avec le meurtre de Batman.

La CW a enfin dévoilé la première bande-annonce pour sa nouvelle série DC, Gotham Knights. Une série qui n’a rien à voir avec l’Arrowverse même si elle est écrite par le trio de (la série annulée) Batwoman Chad Fiveash, James Stoteraux et Natalie Abrams.

La série commence au lendemain du meurtre de Bruce Wayne, avec son fils adoptif rebelle Turner Hayes (Oscar Morgan) forgeant une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman – Duela (Olivia Rose Keegan), Harper Row (Fallon Smythe) et son frère Cullen Row (Tyler DiChiara) – quand ils sont tous accusés d’avoir tué le Caped Crusader.

En tant que criminels les plus recherchés de la ville, cette bande de marginaux renégats doit se battre pour laver leurs noms. Mais dans une Gotham sans Dark Knight pour la protéger, la ville devient plus dangereuse que jamais. Cependant, l’espoir vient des endroits les plus inattendus car cette équipe de fugitifs dépareillés deviendra sa prochaine génération de sauveurs connus sous le nom de Gotham Knights.

Misha Collins de Supernatural joue le rôle du procureur de district Harvey Dent, qui est sur l’affaire et cherche à découvrir ce qui est arrivé à Batman.

Gotham Knights arrivera à l’antenne à la mi-saison, en 2023.

Gotham Knights – Trailer