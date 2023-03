The Flash saison 9 : Grant Gustin tease avoir joué un autre personnage que Barry

Grant Gustin révèle pourquoi sa scène à venir dans le final de The Flash avec Zoom de Teddy Sears a dû être « modifiée un peu ».

COVID a fini par rattraper l’homme le plus rapide du monde. Dans une interview avec TVLine au sujet de la dernière saison de The Flash, Grant Gustin a révélé que la réunion entre lui et Teddy Sears ne s’était finalement pas passée comme prévu et a du être retravaillée.

« Teddy est l’une de mes personnes préférées, et son travail [dans l’un des derniers épisodes], je n’ai pas pu en faire partie », a déploré Gustin. « Bien que j’étais censé le faire à l’origine. »

« J’ai esquivé COVID pendant trois ans », a poursuivi Gustin, « et je l’ai attrapé six jours avant que nous n’étions censés terminer [la dernière saison]. » Avec le leader de The Flash mis à l’écart, ils ont « dû réajuster l’histoire et réajuster la production. »

En conséquence, Gustin n’a pas pu partager de scène avec Sears dans la peau de Zoom. Et pour expliquer cela, Grant a laissé glisser une information intéressante concernant qui il jouait dans la scène en question.

« Il y avait une scène dans laquelle nous étions censés être ensemble, où je ne dirai pas spécifiquement qui, mais je jouais un personnage différent dans une scène avec Teddy jouant Zoom », a expliqué Gustin. « Et c’était l’une des victimes du changement de production. »

Alors qui est-ce que Gustin jouait dans cette scène ? Est-ce un double de Barry ? S’agit-il de Savitar ? Sachant que plusieurs speedster seront de retour, il est bien possible que ce soir Savitar

Pourtant, malgré l’indisponibilité de Gustin, la scène avec Zoom et ce mystérieux personnage a été alternée. « Ils ne m’ont pas doublé », a déclaré Gustin. Au lieu de cela, « ils ont fini par devoir la changer un peu conceptuellement. »

Teddy Sears apparaitra dans le final de The Flash qui sera diffusé le 24 mai prochain sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW