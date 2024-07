The Penguin : Nouveau trailer pour la série DC révélé au Comic Con

Un nouveau trailer pour la série DC The Penguin a été dévoilé au Comic Con de San Diego. Matt Reeves révèle l’inspiration surprenant du personnage.

Ce samedi, durant le Comic Con, HBO a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour la série DC Penguin qui voit le retour de Colin Farrell dans la peau de l’infâme Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, qu’il a joué dans The Batman.

The Penguin se déroule à la suite des événements du blockbuster de Matt Reeves. Dans la bande-annonce de la série limitée de huit épisodes, nous voyons Oswald discuter de la façon dont il recherche sa propre version du « rêve américain, une belle histoire avec une fin heureuse ».

Cependant, poursuit-il, « ce n’est pas ainsi que le monde fonctionne. L’Amérique est un combat, et je ne m’en plains pas. »

Plus tard, alors que nous découvrons les personnages joués par Milioti, Feliz, Kelly et d’autres, on parle d’une « guerre des gangs », et Sofia de Milioti raconte comment elle a été libérée de l’asile d’Arkham après avoir été « réhabilitée ».

Oz parle ensuite de son projet de « brûler un empire de l’intérieur » – en avertissant : « Faites-moi confiance, ce n’est que le début. »

Développé par la scénariste-showrunner Lauren LeFranc, le casting de la série comprend également Cristin Milioti dans le rôle de Sofia Falcone, Rhenzy Feliz dans le rôle de Victor Aguilar, Michael Kelly dans le rôle de Johnny Viti, Shohreh Aghdashloo dans le rôle de Nadia Maroni, Deirdre O’Connell dans le rôle de Francis Cobb, Clancy Brown dans le rôle de Salvatore Maroni, James Madio dans le rôle de Milos Grapa, Scott Cohen dans le rôle de Luca Falcone, Michael Zegen dans le rôle d’Alberto Falcone, Carmen Ejogo dans le rôle d’Eve Karlo et Theo Rossi dans le rôle du Dr Julian Rush.

Les acteurs Milioti, Feliz et Farrell (via Zoom depuis Macao), ainsi que LeFranc, Reeves et le producteur exécutif Dylan Clark étaient présents durant le panel du Comic-Con.

Reeves a décrit The Penguin comme un personnage entrant dans « un vide de pouvoir à Gotham » qui est « totalement sous-estimé mais qui a ce feu en lui ». Il a également confié avec surprise que le producteur Harvey Weinstein était un modèle visuel pour la création du personnage à travers le maquillage.

Reeves a également confirmé que Farrell serait de retour pour son prochain film Batman, qui sera tourné l’année prochaine.

The Penguin sera diffusé sur Max à partir du 19 septembre.

The Penguin – trailer