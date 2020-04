Critique de Bloodshot, adaptation du comic book Valiant Comics, réalisé par Dave Wilson, avec Vin Diesel.

Ce mardi 28 avril, Amazon Prime Video a mis le film Bloodshot à disposition sur son service. Le film aurait dû être dans les salles de cinéma depuis le mois dernier, mais à cause du coronavirus, il se retrouve directement en VOD durant cette période de confinement.

Bloodshot , c’est l’adaptation du comic book de Valiant Comics. Le film suit Ray Garrison, un soldat tué en mission qui est ramené à la vie par RST Corporations, l’entreprise qui l’a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses blessures.

Mais RST Corporation ne contrôle pas que son corps, ils ont également la main sur son esprit et ses souvenirs. Ray ne peut ainsi pas distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. Il part alors mission pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé.

Vin Diesel monocorde

Le problème de Bloodshot, c’est son acteur principal, Vin Diesel qui reste un acteur très moyen et montre qu’il n’a pas le registre pour jouer autre chose que des gros bras et c’est dommage. Il manque cruellement d’expression et rend son personnage complètement monocorde. Certes, à plus de 50 ans il est encore très en forme physiquement et il est bon dans les scènes d’action, mais son jeu d’acteur reste insipide et sans émotion. Dès qu’il s’agit de creuser un peu plus, ça ne va pas très loin.

Les effets spéciaux restent corrects même si parfois inégaux et les séquences d’action ne sont exceptionnelles à l’exception d’une ou deux réussies. Mais l’histoire de vengeance est basique (même s’il y a un twist) et les dialogues sont assez pauvres. Au final, on se retrouve avec un scénario qui tient sur un fil et qui réussit tout juste à l’étendre sur un peu moins deux heures. Et pourtant, l’idée de départ est bonne, même si elle fait grandement penser à Robocop ou L’Homme qui valait 3 Milliards. On regrette ainsi le gâchis du potentiel de ce qui aurait pu être une franchise intéressante.

Des personnages peu développés

En fin de compte, on se retrouve face à un film qui rappelle grandement les films d’action / SF de la fin des années 90 / début 2000 qui manquaient cruellement d’inspiration. Le film contient des personnages très peu développés, même si Wiggins et KT relèvent un peu le niveau, tout en étant très basiques.

Le film a quelques tentatives d’humour avec le personnage de Wiggins (Lamorne Morris) qui offre ici son plus bel accent british, mais il est à la limite du personnage clownesque. Eiza Gonzalez dans le rôle de KT essaie de donner un semblant de profondeur et on apprécie qu’elle ne soit pas un personnage trop cliché. Guy Pearce qui est d’ordinaire fait de meilleur choix, offre un personnage sans saveur et Sam Heuhan, bien loin d’Outlander, incarne un adversaire bien trop bourrin face à Diesel.

En cette période de confinement, on ne chipotera pas, Bloodshot est le film qui vous fera passer le temps cette semaine. Il se regarde sans trop réfléchir et fait le minimum nécessaire pour divertir, mais on aurait aimé qu’il ait un peu plus de substance. Le film sera probablement oublié une fois l’écran éteint mais au moins vous aurez tué deux heures en quarantaine. C’est vraiment dommage parce que cette franchise Bloodshot avait vraiment du potentiel.

Bloodshot est disponible sur Amazon Prime Vidéo dès aujourd’hui.

Bloodshot – Bande-annonce VOST