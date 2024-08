Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : Apparition des ancêtres des Hobbits

Les producteurs du Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir confirment la présence de cousins éloignés ancêtres des Hobbits dans la saison 2.

La très attendue deuxième saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir arrive bientôt, tout comme de nouveaux personnages qui génèrent un grand buzz pour leurs liens lointains avec les Hobbits bien-aimés de J.R.R. Tolkien.

Le co-showrunner Patrick McKay et la productrice exécutive Lindsey Weber ont confirmé que les Stoors apparaîtront dans la saison 2. Comme les personnages Harfoot de la saison 1, les Stoors s’intègrent dans la lignée des Hobbits et entreront en contact direct cette saison avec les favoris des fans de Harfoot, Nori. Brandyfoot (Markella Kavenagh) et Poppy Proudfellow (Megan Richards) et The Stranger (Daniel Weyman), alors que se déroule leur voyage nomade à travers le désert du Rhûn, dans l’est de la Terre du Milieu.

Dans une interview exclusive avec MovieWeb, McKay a expliqué que l’une des idées principales de l’histoire qui traverse toute la série préquelle du Seigneur des Anneaux est que, « d’une très petite manière », l’équipe créative allait raconter l’histoire d’où venaient les Hobbits.

« [La saison 2] est la deuxième étape de ce voyage », a-t-il déclaré. « Tolkien écrit que dans les temps les plus anciens, bien avant même que l’histoire ne soit enregistrée, il y avait plusieurs branches différentes de ce qui allait devenir les Hobbits. Maintenant, nous en rencontrons un autre. Nous savons qu’il y en a au moins un tiers. Et cela ne vous rapproche même pas de la Comté, du nom Hobbit et de tant d’autres choses.»

Il a ajouté : « Ce qui nous a plu, c’est l’idée qu’au cours de son voyage, Nori pourrait rencontrer des choses qui se répercutent à l’envers, que nous pourrions reconnaître plus tard dans la Comté. Et les Stoors sont des habitants du désert à ce stade de leur histoire, et ils vivent dans des trous dans les parois rocheuses de leur canyon, qui est comme un petit cousin éloigné ancêtre de ce qui pourrait devenir des trous de Hobbit dans un âge futur. »

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir revient le 29 aout sur Prime Video.

Source : MovieWeb / Crédit ©Prime Video