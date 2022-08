She-Hulk : Pourquoi la série ne parle pas du Blip

Jessica Gao, la scénariste en chef de She-Hulk, explique pourquoi la série ignore le blip.

Il n’y a eu que deux épisodes de She-Hulk pour le moment, mais la série est déjà remplie d’ester eggs et autres références au MCU comme la vie sexuelle de Captain America, ce que Hawkeye fait avec ses flèches après les avoir lancées ou encore le vaisseau de Grandmaster qui a fait une apparition (pour ne citer que quelques exemple).

Mais ce que la série n’a pas vraiment abordé, c’est le Blip. les cinq années qui sont passées entre Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame où la moitié de l’humanité a disparu. En dehors de quelques répliques sur la façon dont Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo) a aidé à ramener l’humanité, le sujet n’est pas abordé.

La scénariste en chef de She-Hulk, Jessica Gao, a révélé pourquoi ce choix créatif avait été fait. « Tellement de séries et de films dans le MCU ont déjà en quelque sorte couvert cela et, vous savez, on en a beaucoup parlé, dont on s’est dit, ok, tant de gens ont déjà couvert ce territoire que nous avons accepté », Gao expliqué. « Nous vivons dans un monde où cela s’est déjà produit et où les gens sont déjà passé à autre chose. »

She-Hulk: Avocate suit Jennifer Walters (Tatiana Maslany) alors qu’elle navigue dans la vie compliquée d’une avocate célibataire trentenaire qui se trouve également être une Hulk superpuissant vert de 2 mètres de haut. La série de neuf épisodes accueille une foule de vétérans du MCU, dont Mark Ruffalo (Bruce Banner/ Hulk), Tim Roth (Abomination), Charlie Cox (Daredevil) et Benedict Wong (Wong).

Le casting comprend également Ginger Gonzaga (Nikki Ramos), Josh Segarra (Augustus « Pug » Pugliese), Jon Bass (Todd) et Renée Elise Goldsberry (Mallory Book).

She-Hulk, c’est le jeudi sur Disney+.

Source : Lifehacker / Crédit © Disney+