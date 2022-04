Stranger Things saison 4 : Une saison et des personnages plus sombres que jamais

Millie Bobby Brown tease qu’Eleven sera « dans l’état le plus sombre qu’elle ait jamais été » dans la saison 4 de Stranger Things.

Stranger Things reviendra pour la première partie de la saison 4 le 27 mai prochain et comme l’équipe de la série l’a répété maintes fois, ces nouveaux épisodes seront plus sombres que jamais. Et il y va de même pour le personnage de Millie Bobby Brown.

« Vous verrez Eleven dans l’état le plus sombre qu’elle ait jamais été », a déclaré Brown dans une interview à EW. « Cela a certainement été la saison la plus difficile que j’aie jamais filmée. Et il y a eu certaines des choses les plus effrayantes que j’aie jamais vues en tant qu’humain, que vous pourrez voir, c’est sûr. »

A la fin de la saison 3 Eleven perdait ses pouvoirs et maintenant, elle devra faire face à son passé pour découvrir comment les récupérer. Cela signifie qu’elle devra se souvenir de cette installation effrayante où nous l’avons rencontrée pour la première fois dans la saison 1.

« Cette histoire d’elle quand elle était petite n’a pas été couverte. Il y avait encore tellement de questions, de moi et des téléspectateurs », a déclaré Brown, promettant que « vous pourrez voir cela cette saison ».

Eleven ne sera pas la seule dans un endroit sombre quand nous reviendrons à Hawkins. La co-star de Brown, Finn Wolfhard, ajoute que la saison 4 – qui a été décrite par le co-créateur Ross Duffer comme un « film d’horreur à part entière façon Freddy les griffes de la Nuit » – est « facilement » la « plus effrayante et la plus sombre » de toutes.

« Je pense que ça devient intrinsèquement plus sombre à chaque saison », confie Wolfhard. « Cela devient aussi en quelque sorte [un] genre différent … Je veux dire, il y a de tout. Ça devient plus drôle, ça devient plus effrayant, ça devient plus dramatique. Et je pense que c’est parce que nous grandissions et vieillissons. »

Il ajoute : « Et je pense que c’est un très bon exemple des Duffers qui traitent vraiment nos personnages comme des personnes de leur âge. J’aime le comparer à Harry Potter. Harry Potter, plus ces films avançaient, plus ils devenaient sombres. Et c’est un peu là où nous en sommes maintenant. C’est une progression parfaite, à mon avis. »

La première partie de la saison 4 de Stranger Things démarre le 27 mai sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix