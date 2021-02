George R.R. Martin, sera le producteur exécutif de Roadmarks, une nouvelle série HBO

Si nous attendons toujours le dernier tome de George R.R. Martin : The Winds of Winter, l’auteur a signé pour produire la série Roadmarks.

George R.R. Martin est de retour, non pas pour nous annoncer la sortie de son dernier roman Game of Thrones, The Winds of Winter – qu’on a toujours depuis le temps – mais en tant que producteur pour la série éponyme Roadmarks. Une série adaptée du conte de science fiction de l’auteur Roger Zelazny qui sera diffusée sur HBO.

Aux commandes pour le script, l’auteure Kalinda Vazaquez (Star Strek Discovery, Fear The Walking Dead, Runaways, One Upon a Time ), qui sera également aux côté de George R.R. Martin en tant que producteur exécutif

D’après Deadline, la série en court de développement s’est inspirée de la saga Game Of Thrones de George R.R. Martin. Pourtant Roadmarks, publié en 1979 nous plonge au cœur de la science fiction, dans lequel les dragons sont plus des fantasmes, contrairement à Westeros où ils sont les socles de l’histoire. Roadmarks embarque le lecteur vers la route d’un passé inimaginable et traverser celle d’un futur lointain donnant accès à tous les temps, les lieux et même vers des nouvelles histoires. Une route mystérieuse, créée par les Dragons inconnus de Bel’Kwinith.

Un vieil ami

Ami personnel de Zelazny décédé en 1995, George R.R. Martin tient beaucoup à ce projet. Il a confié à Deadline ses débuts à la télévision en 1985 lorsqu’il a adapté The last defender of Camelot de Roger Zelazny pour The Twilight.

« Roger était un ami, un mentor et l’un des plus grands écrivains de science-ficiton qui aient jamais vécu. Ce fut un honneur de pouvoir présenter son travail à la télévision. C’est pourquoi je suis ravi de participer à l’adaptation du roman Roadmarks pour HBO ». Roger Zelazny a été trois fois vainqueur de Nebula et a remporté six fois le prix Hugo.

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilé sur le calendrier de tournage de Roadmarks. La série est encore à ses prémices, mais c’est promis le cerveau vous tiendra au courant des moindres petits potins autour de ce nouveau programme HBO.

Source Photo : io9