Le Seigneur des Anneaux : Enfin un titre et de nouveaux détails pour la série (teaser)

Amazon Prime Vidéo dévoile enfin un titre pour la série Le Seigneur des Anneaux ainsi que de nouveaux détails et un teaser.

La série Le Seigneur des Anneaux a enfin un titre. La série adaptée de l’œuvre de Tolkien se nomme officiellement The Rings of Power (soit littéralement Les Anneaux de Pouvoir).

« C’est un titre que nous imaginons pouvoir vivre sur la couverture d’un livre aux côtés des autres grands classiques de J.R.R. Tolkien Les Anneaux de Pouvoir rassemble tous les arcs narratifs principaux du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l’ascension de Sauron, seigneur des Ténèbres, le conte épique de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes. » déclarent les showrunners J.D. Payne & Patrick McKay.

« Jusqu’à maintenant, les fans n’ont pu voir à l’écran que les histoires de l’Anneau Unique, mais avant qu’il n’y en ait qu’un, ils étaient bien plus nombreux… et nous sommes ravis à l’idée de pouvoir partager leur histoire. »

Prime Video a également publié une vidéo du titre, que vous pouvez consulter ci-dessus, avec une voix off tirée de la célèbre épigraphe du Seigneur des Anneaux de Tolkien : « Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel ; sept pour les seigneurs nains dans leurs palais de pierre ; neuf pour les hommes mortels condamnés à mourir ; un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône au pays du Mordor où reposent les ombres. »

RLes Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir (VO)

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir (VF)



Crédit ©Amazon Prime Video