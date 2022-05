She-Hulk Avocate : Tatiana Maslany verte de rage dans le premier trailer (Affiche)

Découvrez une première bande-annonce, une date ainsi qu’une affiche pour la prochaine série Marvel She-Hulk Avocate.

Elle est enfin là ! Disney+ et Marvel ont dévoilé la première bande-annonce pour la série She-Hulk finalement nommée She-Hulk Avocate (Attorney at Law en VO). Les fans de Marvel peuvent ainsi avoir un véritable premier aperçu de ce que donnera la série. Et on ne va pas se mentir, la CGI est un peu étrange, espérons que le produit fini soit visuellement meilleur.

Mais si la CGI laisse un peu à désirer, la série dans son ensemble à l’air plutôt fun et dévoile Jennifer Walters (Tatiana Maslany) qui tente de jongler son boulot d’avocate et ses nouveaux pouvoirs. Pour cela, elle a l’aide de son cousin Bruce qui est ici dans la peau de Professeur Hulk, ce qui se laisse poser des questions sur la continuité du MCU puisque la dernière fois que nous l’avons vu, il était de forme humaine. A-t-il trouvé un moyen de se transformer à sa guise entre Bruce et Professeur Hulk ?

La bande-annonce présente Jennifer comme une avocate ambitieuse qui supervise la « division juridique surhumaine » d’un cabinet d’avocats d’élite. L’un de ses clients semble être Emil Blonsky (Tim Roth), le méchant du film Incroyable Hulk de 2008 avec Edward Norton. Il est également mieux connu sous le nom d’Abomination, une figure monstrueuse qui est également apparue l’année dernière dans Shang-Chi et la Légende des dix Anneaux.

Le casting comprend également Jameela Jamil, Ginger Gonzaga et Renée Elise Goldsberry.

En plus de cette bande-annonce, un affiche a aussi été dévoilée.

She-Hulk Avocate sera lancée le 17 aout sur Disney+.

She-Hulk Avocate – bande-annonce