Suicide Squad : Kill The Justice League – Trailer du Gameplay (DC Fandome)

Découvrez la bande annonce prometteuse du jeu Suicide Squad : Kill the Justice League

On savait qu’ils allaient débarquer sur nos consoles depuis au moins un an. Voici les premières images du jeu Suicide Squad : Kill the Justice League, dévoilée à l’occasion du DC Fandome. Un jeu qui porte bien son nom et qui revient aux fondamentaux de l’escadron du suicide : à savoir tuerie et affrontement avec la Justice League.

Un titre développé par les studios Rocksteady, ceux à qui on doit l’excellent Batman Arkam. D’après cette bande annonce, l’ambiance noire et sinistre de Gotham est très loin : ici couleurs, folie, ton débridé et léger, à l’image de la Suicide Squad de James Gunn.

Harley et King Shark ainsi que leurs acolytes de la Task Force X partent en mission, et à vue de ce trailer, ca va être bien drôle !

Dans ce jeu, la team doit libérer Metropolis de ce qui semble être une attaque Alien, et surtout, tuer la Justice League. Une Justice League que l’on voit bien dans ce trailer, de Superman en passant par Aquaman, Flash, Wonder Woman et même Batman. Tous passé du côté obscur… de l’alien visiblement.

Après The Suicide Squad sorti cet été et Peacemaker bientôt sur HBO Max, la Suicide Squad revient visiblement de loin et semble avoir de beaux jours devant elle alors que ses débuts en 2016 avaient été laborieux sous la caméra de David Ayer.

Suicide Squad : Kill The Justice League sortira en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series. Reste à savoir quand dans l’année.

The Suicide Squad kill the Justice League – Bande Annonce & gameplay

Crédit photo : ©DC/Rocksteady