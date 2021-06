She-Hulk : Tatiana Maslany a hâte que le public voit la série

Tatiana Maslany a hâte que le public voit la série She-Hulk, même si pour le moment, elle refuse d’en dire plus.

Tatiana Maslany a été castée dans le rôle principal de Jennifer Walters alias She-Hulk, dans la série de Disney+ mais l’actrice refuse de dévoiler quoi que ce soit dessus. En octobre dernier, elle niait même avoir été castée puis elle a fini par l’admettre une fois que Kevin Feige, le patron de Marvel Studio, l’a lui-même confirmé.

« C’est offfishulk », a écrit Maslany dans une publication Instagram rendue privée depuis, ajoutant qu’elle était « plus que contente » de jouer le personnage pour Marvel Studios et Disney +.

« Je ne peux pas en parler », a déclaré l’actrice primée aux Emmy Awards à Gold Derby lorsqu’on lui a posé des questions sur She-Hulk. « Mais je suis très excitée à ce sujet, j’ai hâte que les gens la voient. Nous en parlerons un jour (rires) »

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Mark Ruffalo reprendra son rôle d’Avengers en tant que Bruce Banner, Tim Roth vu dans L’Incroyable Hulk sera de retour en tant qu’Abomination. Ginger Gonzaga (Mixology, Living With Yourself) joue la meilleure amie de Jennifer et Jameela Jamil (The Good Place) incarnera la méchante Titania.

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

Source : Gold Derby / Crédit ©DR/Marvel