The Walking Dead Dead City : Premier trailer officiel pour le spin-off

Enfin un trailer complet pour la série spin-off The Walking Dead Dead City avec Negan et Maggie.

Après un teaser il y a peu, un premier trailer complet pour la série The Walking Dead Dead City a été dévoilé par AMC. La série voit Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan reprendre leurs rôles de Maggie Greene et Negan, respectivement, de The Walking Dead.

Les deux personnages sont en mission pour sauver Hershel, le fils de Maggie, dans une Big Apple infestée de multiples dangers, dont les morts qui terrorisent les protagonistes depuis le début de cette histoire. Apparemment, Negan a un lien avec le chef du groupe responsable de l’enlèvement et la mère coriace compte bien s’en servir pour récupérer son enfant.

Au casting, on trouve aussi Gaius Charles (Grey’s Anatomy) dans le rôle de Perlie Armstrong, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) en tant que Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) en tant que Jano, Michael Anthony (The Game) en tant que Luther et Željko Ivanek (Damages) en tant que méchant appelé The Croat.

Dead City est créée par Eli Jorné. La série limitée sera diffusée sur AMC à partir du dimanche 18 juin. Elle durera six épisodes au total jusqu’au 23 juillet.

The Walking Dead: Dead City – Trailer