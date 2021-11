Supergirl saison 6 Final : Le pouvoir au peuple (critique spoilers)

Retour sur le final de Supergirl qui se termine de manière un peu abrupte, mais redonne le pouvoir au peuple. Spoilers.

Après 6 saisons, Supergirl, c’est fini. Reprenant là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière, la première partie du final de la série, « The Last Gauntlet », s’ouvre avec Lex Luthor (Jon Cryer) livrant ses conditions de rançon: les Super Friends doivent trouver le totem du Destin (clin d’œil aux Fates de Legends of Tomorrow) et le livrer avec les six autres à Lex et Nyxly (Peta Sergeant), autrement, Esme (Mila Jones) meurt. Lex propose que l’échange se produise sur un pont près de l’endroit où Fort Rozz s’est écrasé parce que l’explosion d’Omegaèdre a fait de l’emplacement une zone morte pour les pouvoirs et la technologie. Ceci est une exposition assez maladroite, mais c’est un rappel à la saison 1.

Chez Lex, sa mère Lillian (Brenda Strong) avertit Nyxly que son fils l’utilise pour son profit personnel, malgré ses déclarations d’amour. Tout au long de l’épisode, les pétales du totem d’Amour (qui a fusionné avec Esme) commencent à tomber, indiquant que le temps d’un nouvel hôte est proche. Lex extrait le totem, malgré les souhaits de Nyxly, qui tombe alors dans la main de ce dernier. Nyxly rencontre ensuite Alex et Kelly, ainsi que Dreamer (Nicole Maines) et Brainy (Jesse Rath) qui ont décidé de venir en aide.

Le chaos à National City

Juste au moment où Nyxly et les Super Friends se rencontrent pour faire l’échange, les totems se réunissent pour former la « All Stone ». Lex apparaît et bombarde le pont tenant Nyxly, Esme et tous ceux impliqués dans l’échange, divisant la pierre en plusieurs fragments. Pendant ce temps à National City, Supergirl absorbe la puissance du soleil via un satellite gouvernemental, selon la suggestion de Brainy, pour devenir presque invincible aux pouvoirs de Lex et Nyxly.

En raison du drain solaire, National City sombre dans le chaos et les résidents commencent à questionner Supergirl qui est censée être la pour eux mais les envoie dans les ténèbres. La ministre Brown (Crystal Balint) arrive et menace d’appeler une frappe aérienne sur Supergirl, qui pousse alors Kara à arrêter le processus.

Kara et J’onn se réunissent avec les autres Super Friends pour tenter d’en finir une bonne fois pour toute avec Lex et Nyxly. Il y a aussi Lena (Katie McGrath), qui utilise également ses propres capacités surnaturelles pour repousser leurs ennemis. C’est à ce moment qu’elle voit Lillian se sacrifier pour Lex qui était la cible de Nyxly. Lex et Nyxly se battent désormais l’un contre l’autre à travers National City, semant le chaos dans la ville.

Prise de pouvoir

La suite se déroule dans la dernière partie du final L’équipe se rend compte que Lex et Nyxly drainent les citoyens de tout espoir, amour et vérité pour alimenter leurs totems. Inspirée par les mots d’encouragement d’Orlando (Jhaleil Swaby), Kara a diffusé un message via la Tour pour aider les habitants de la Terre à croire en eux-mêmes et en leur pouvoir. À la suite de cette prise de pouvoir du peuple, Lex et Nyxly sont presque impuissants. Nyxly invoque des monstres d’un autre monde et Lex fait signe à ses méchants.

C’est alors que Mon-El (Chris Wood) revient pour sauver Supergirl d’elle-même, littéralement, après que Dark Supergirl de Lex cherche à détruire l’original. Mon-El n’est qu’un des visages familiers qui reviennent pour ce final de la série, y compris la mère d’Alex, Eliza Danvers (Helen Slater). Ils sont rejoints par les habitants revigorés de National City. Lex ouvre un portail de la Zone Fantôme mais son idée se retourne contre lui. En effet, les Fantômes emportent Lex et Nyxly, s’attaquant à leurs peurs. Les deux sont emmenés dans la zone fantôme et disparaissent pour de bon.

Elles se marièrent…

L’acte final se déroule rapidement avec de nouveaux chapitres pour les héros. Le gouvernement rétablit la DEO, une nouvelle école de journalisme est érigée au nom de William (mort dans l’épisode de la semaine dernière) et Dreamer crée sa propre association caritative LGBTQ+. Puis finalement, alors que le grand jour arrive pour Alex et Kelly, l’humeur de Kara n’est pas à la fête. Les gens ont appris à ne pas toujours compter sur Supergirl, utilisant le pouvoir en eux pour être leurs propres sauveurs. Kara reçoit un appel de Cat Grant (Calista Flockhart de retour !) qui lui dit qu’elle a racheté CatCo et qu’elle veut Kara en tant que rédactrice en chef. Cependant, Kara n’est pas si sûre que ce soit le bon choix pour elle.

Le jour du mariage est enfin arrivé pour Kelly et Alex et c’est J’onn qui officie la cérémonie. Brainy, qui était censé repartir dans le futur, décide d’abandonner ses obligations envers « Big Brain » et retrouve Nia, l’amour de sa vie. Après l’échange des vœux, Nia attrape le bouquet et Brainy partage qu’il est bien conscient qu’l y a 100% de chance qu’il finisse avec elle. On apprend aussi que J’onn aura éventuellement un fils avec M’gann, même si cette dernière n’est plus réapparue dans la série depuis le début de la saison.

Kara ne se cache plus

Pour en revenir à Kara (ou Kira) comme l’appelle Cat Grant, elle reçoit justement un appel de Cat qui lui demande pourquoi elle n’a pas signé son contrat. Kara lui dit qu’elle ne se sent pas complètement elle-même puis Cat lui dit qu’elle sait qu’elle est Supergirl et que le seul moyen pour elle de se sentir pleinement elle-même est d’embrasser les deux parties qui la constitue et de ne faire qu’une. Cat lui conseille d’écouter ses propres paroles qui ont inspiré le monde et d’être authentique, d’arrêter de se cacher derrière ses lunettes.

Cat Grant a l’exclusivité et révèle au monde l’identité de Supergirl. C’est ainsi que se termine la série, sur le visage de Kara, sans ses lunettes et sans son costume. Malgré la quête de totems décevante et laborieuse dans une saison finale qui aura été chaotique, c’est un endroit satisfaisant et prometteur pour quitter Kara. Depuis le début, la série parle de Kara essayant de jongler avec ses deux côtés, humain et kryptonien. Kara se rendant compte qu’elle n’a pas à choisir et qu’elle peut juste être elle-même est une bonne chose.

Pas de SuperCorp canon

Mais on ne peut pas non plus ignorer un sujet qui depuis des saisons, est l’un des éléments les plus discuter parmi les fans : SuperCorp. On ne fera pas de thèse dessus parce que c’est bien trop long, mais beaucoup de fans seront déçus car leur relation restera amicale jusqu’au bout. Clairement, il y avait une alchimie indéniable entre Kara et Lena, mais les scénaristes n’ont jamais passé le cap et ne les ont jamais mises en couple. Bien sûr, tout n’est pas à propos de sexualité et les deux femmes ont l’une des plus belles amitiés féminines de la télévision et c’est beau à voir, néanmoins, le sous-texte était présent et les fans l’ont vu.

Et certainement pour éviter les foudres des fans, les scénaristes ont préféré laisser les personnages célibataires jusqu’à la fin. Le retour de Mon-El ne signifie pas que Kara se remette en couple avec lui et Lena n’a aucun homme dans sa vie. C’est un peu une décision lâche de la part des scénaristes mais il était évident qu’ils ne feraient jamais de SuperCorp un vrai couple dans la série, malgré le queerbaiting flagrant concernant ces deux personnages. Au cours des années, Lena est devenue la relation la plus importante dans la vie de Kara et on ne peut pas ignorer le fait que ce qu’elles partageaient était bien plus qu’une amitié.

Symbole d’espoir

Ce double épisode était plein d’émotion et de retours plaisants, mais dans son ensemble, il est assez moyen et se termine de manière abrupte. Après 6 saisons, Supergirl arrive à sa fin avec un dernier épisode qui ressemble plus à un season finale qu’un series finale. En effet, si la série se termine sur ce qui semble être le début d’une nouvelle ère pour Kara Danvers/Supergirl, elle laisse un sentiment d’insatisfaction, comme s’il manquait un bout de l’histoire. La façon dont Nyxly et Lex sont battus est assez « anticlimatic » et si on apprécie de revoir Mon-El, James et Winn, ils n’apportent rien de plus dans la bataille parce que Lex et Nyxly se sont essentiellement éliminés eux-mêmes.

Supergirl est le symbole de l’espoir et de la bonté et pendant 6 saisons, la série a tenté de répandre ce message. Un message plein de bonnes intentions, parfois un peu « cheesy » mais toujours avec honnêteté et cœur. Supergirl a toujours été l’héroïne, celle qui utilise ses superpouvoirs pour aidé les plus faibles, pour sauver les humains des forces supérieurs. Dans ce final, le peuple a repris son pouvoir, Supergirl leur a donné la force d’être « les héros de leur propre histoire ». C’est un beau sentiment et c’est clairement l’élément clé de la série. C’est un message qui devrait inspirer beaucoup de gens et c’est ce qu’on retient de Supergirl.

La série n’aura pas toujours été au top, il y a eu des hauts et des bas en termes de storylines pas toujours bien menées, mais sa positivité, sa lumière et son ouverture aura été un immense plaisir et a certainement aidé beaucoup de fans durant certains coups durs. Et pour ça, on la remercie. Melissa Benoist aura été une excellente Supergirl et le reste du casting a aussi grandement contribué à la porter.

Au revoir, Kara Zor-El.

Crédit ©CW