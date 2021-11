Supergirl saison 6 : Cliffhanger mortel et promo du series finale (Spoilers)

La série Supergirl met en place son double épisode final avec un cliffhanger mortel. Promo du series finale. Spoilers.

C’est avec la mort d’un personnage que la série Supergirl entre dans son double épisode final, avant de dire adieu pour de bon. Dans l’épisode 18, Nyxly et Lex ont débarqués à la Tour alors que William gardait la petite Esme pendant que les Super Friends fêtaient les fiançailles d’Alex et Kelly à leur bachelorette party.

Lex et Nyxly étaient là pour kidnapper Esme qui est devenue le totem de l’Amour. Mais avant de partir avec l’enfant, Lex tire sur William et le laisse se vider de son sang. Quand les Super Friends réalisent qu’Esme est le totem, ils se précipitent à la Tour et découvrent William sur le sol, sans vie.

Un peu plus tôt dans l’épisode, Andrea Rojas a publié le journal personnel de Lex sous le nom de William mais, contre son avis. Cela a clairement enragé Lex et c’est pour ça qu’il lui tire dessus. Mais c’est clairement la faute d’Andrea qui n’a aucune considération pour personne et qui fait ce qu’elle veut sans penser aux conséquences. Par sa faute, William est mort. Mais avant de mourir, il a filmé sa confrontation avec Lex et a eu le temps de l’envoyer à Andrea.

La semaine prochaine, la CW diffusera les deux derniers épisodes de la série intitulés The Last Gauntlet et Kara. Ces deux épisodes finaux verront à la fois une confrontation majeure contre Lex Luthor (Jon Cryer) et Nyxly (Peta Sergeant) ainsi que le mariage entre Alex Danvers et (Chyler Leigh) et Kelly Olsen (Azie Tesfai) The Last Gauntlet, verra Supergirl et ses amis se réunir pour sauver la fille d’Alex et Kelly, et Kara, verra le mariage ainsi qu’un dernier effort pour vaincre Lex et Nyxly pour de bon.

L’événement verra également le retour de plusieurs visages familiers de la série, dont Mehcad Brooks dans le rôle de James Olsen, Jeremy Jordan dans le rôle de Winn Schott et Chris Wood dans le rôle de Mon-El.

Rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment se terminera Supergirl.

Supergirl saison 6 – Promo series finale