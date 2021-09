Fear the Walking Dead saison 7 : Aisha Tyler rejoint la série (trailer)

La nouvelle bande-annonce de Fear the Walking Dead révèle la présence d’Aisha Tyler dans la saison 7.

Après avoir réalisé un épisode de la saison 6 de Fear the Walking Dead, Aisha Tyler (Archer, Esprits Criminels) rejoint la série en tant que membre du casting. La nouvelle bande-annonce de la saison 7 la montre furtivement. Pour le moment, on ne connait pas le nom de son personnage ni son rôle ou encore l’ampleur de son implication.

Tyler, qui en plus d’être actrice et réalisatrice est également animatrice TV et humoriste, est une fan de l’univers The Walking Dead. Elle est apparue plusieurs reprises dans l’after show Talking Dead pour discuter de la série mère et du spin-off.

La bande-annonce montre que le monde a clairement changé et les survivants de l’apocalypse nucléaire entre dans une nouvelle ère. Les événements du final de la saison 6 devraient complètement réévaluer la situation.

La sixième saison s’est terminée avec Morgan Jones (Lennie James), Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) et le futur méchant Victor Strand (Colman Domingo) parmi les survivants de la quasi-douzaine d’ogives nucléaires que le chef sectaire Teddy (John Glover ) a explosé à travers le Texas, les plongeant dans une deuxième apocalypse où survivre signifie naviguer dans les retombées nucléaires avec de nouveaux dangers – vivants, morts et environnementaux.

Fear The Walking Dead saison 7 – Trailer