The Boys saison 4 : Jeffrey Dean Morgan tease sa mission diabolique

Jeffrey Dean Morgan tease la mission diabolique de son personnage dans la saison 4 de The Boys.

Jeffrey Dean Morgan est l’une des dernières recrues de la série The Boys. Et si on ne sait toujours pas quel personnage il incarne dans la série anti super-héros, l’acteur est très enthousiaste pour ses débuts dans The Boys.

Morgan est apparu dans une vidéo exclusive d’IGN Live discutant de son prochain rôle dans la quatrième saison de la satire de super-héros de Prime Video. Cependant, la vidéo est fortement censurée laissant les spectateurs sans grand-chose sous la dent.

Il a déclaré : « Beaucoup de gens m’ont demandé : ‘Jeff, parle-nous du rôle que tu joues dans cette série.’ Je joue un gars nommé [censuré]. Moi et Butcher, ce sont de vieux copains de l’époque qui faisaient du vrai [censuré] dans ce [censuré]. La star de Walking Dead a également taquiné Butcher alors qu’il lui restait quelques mois à vivre, ce qui a amené le personnage mystérieux de Morgan « à l’emmener dans un dernier [censuré] plein de… [censuré] diaboliques ».

De manière amusante, la vidéo est ensuite de plus en plus censurée concernant ce que Morgan pouvait ou non divulguer.

Même si Morgan ne peut pas dire grand-chose, il est certain que son personnage et Butcher ont un passé en commun. Un post officiel sur les réseaux sociaux dévoilant une affiche les décrit comme étant « unis comme les doigts d’une main diabolique. »

Two peas in a diabolical pod. pic.twitter.com/x0iHhygfHx — THE BOYS (@TheBoysTV) June 1, 2024

Dans la quatrième saison, le monde est au bord du gouffre. Victoria Neuman est plus proche que jamais du Bureau Oval et sous la coupe musclée du Protecteur, qui consolide son pouvoir. Butcher, qui n’a plus que quelques mois à vivre, a perdu le fils de Becca et son poste de chef des Boys. Le reste de l’équipe en a assez de ses mensonges. Les enjeux étant plus élevés que jamais, ils doivent trouver un moyen de travailler ensemble et sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Le casting de The Boys se compose de Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, et Cameron Crovetti. La saison 4 accueillera également de nouveaux visages dont Susan Heyward, Valorie Curry, et Jeffrey Dean Morgan.

Rendez-vous le 13 juin sur Prime Video pour la saison 4 de The Boys.

Source : IGN / Crédit ©Prime Video