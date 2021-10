That ’70s Show : Spin-off avec les parents et la fille d’Eric dans les années 90

Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reviennent en tant que Red et Kitty Forman dans That ’90s Show, spin-off de That ’70s Show.

“Hello Wisconsin !” That ’70s Show (diffusée entre 1998 et 2006) va revivre sous la forme d’une suite, mais cette fois-ci, dans les années 90. Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, qui ont joué Red et Kitty Forman dans la populaire sitcom Fox, reprennent officiellement leurs rôles pour une série dérivée sur Netflix.

La série se nomme That ’90s Show et suivra Red et Kitty en 1995 qui vivent encore dans le Wisconsin et qui reçoivent la visite de leur petite fille Leia Forman la fille d’Eric et Donna (Topher Grace et Laura Prepon). La jeune fille, en visite pour l’été, va alors créer des liens avec une nouvelle génération d’ado de Point Place.

That ’90s Show vient des créateurs de la série originale Bonnie Turner et Terry Turner, qui produiront et écriront le spin-off avec Lindsey Turner. Gregg Mettler assumera la fonction de showrunner. Smith et Rupp serviront également à la production exécutive.

Selon Deadline, il est possible que les membres du casting original Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Wilmer Valderrama et Ashton Kutcher apparaissent en tant que guest stars, mais rien n’est confirmé. Quant à Danny Masterson il y a peu de chances qu’ils reviennent étant donné qu’il a été viré de The Ranch après avoir été accusé d’agression sexuelle.

Netflix a pour le moment commandé 10 épisodes pour That ’90s Show.

Fox s’était déjà essayé à un spin-off avec That ’80s Show qui se déroulait en 1984 mais la série n’a duré qu’une saison en 2002.

Source : Deadline / Crédit ©Fox