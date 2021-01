Dexter : Michael C. Hall promet une conclusion satisfaisante et Clancy Brown en méchant

Le revival de Dexter caste son méchant et Michael C. Hall promet une conclusion plus satisfaisante que le final original.

Le revival de Dexter commence à prendre forme. La série culte reviendra pour une nouvelle saison avec Michael C. Hall qui reprendra son rôle de tueur en série. Selon The Wrap, on apprend que Clancy Brown (Les Evadés, Emergence) a été casté pour jouer Kurt Caldwell, le méchant des nouveaux épisodes.

Kurt est le maire non officiel d’Iron Lake, vraisemblablement la nouvelle ville où Dexter s’est retrouvé dans les années qui ont suivi sa fausse mort à la fin de la saison 8 et avant de se lancer dans une nouvelle carrière de bûcheron.

La description du personnage dévoilée par Showtime pour Kurt dit qu’il « a réalisé le rêve américain en passant de la conduite de grosses plates-formes, comme son père l’a fait, à la possession de plusieurs camions et du relais routier local. Puissant, généreux, aimé de tous – c’est un véritable homme du peuple. S’il vous soutient, considérez-vous béni. Mais si vous trahissez Kurt, ou si vous blessez quelqu’un qu’il aime, que Dieu vous garde. »

Brown rejoint une longue lignée d’acteurs mémorables qui ont également incarnés des méchants face à Dexter, notamment John Lithgow, Jimmy Smits, Colin Hanks ou encore Edward James Olmos.

Une nouvelle chance

Le revival de Dexter ne réécrira pas la fin de la saison 8 qui est généralement considérée comme insatisfaisante par les fans de la série. Elle mettra le public au courant de la vie de Dexter et offrira une deuxième chance de conclure cette histoire correctement.

Dans une interview récente au Daily Beast, Michael C. Hall a confié : « Je pense que dans ce cas, l’histoire qui est racontée vaut la peine d’être racontée d’une manière que d’autres propositions ne l’ont pas fait, et je pense que suffisamment de temps s’est écoulé pour devenir intrigant d’une manière qui ne l’était pas auparavant. »

Et de manière très honnête, il dit que lui aussi n’était pas satisfait de la fin originale : « Et soyons réalistes : les gens ont trouvé la façon dont cette série a laissé les choses assez insatisfaisantes, et il y a toujours eu l’espoir qu’une histoire émergerait qui mériterait d’être racontée. Je m’inclus dans le groupe de personnes qui se sont demandé: « Qu’est-ce qui est arrivé à ce type ? » Je suis donc ravi d’y revenir. Je n’ai jamais eu cette expérience de jouer un personnage après autant d’années. »

Composée de 10 épisodes, la nouvelle saison de Dexter arrivera cet automne.

Source : The Daily Beast et The Wrap / Crédit ©Showtime/DR