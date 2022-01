Doctor Who : Jodie Whittaker révèle son épisode préféré de ses saisons

Jodie Whittaker et Mandip Gill révèlent leur épisode préféré de leurs saisons de Doctor Who.

Depuis Noël 2017, Jodie Whittaker incarne le Docteur dans la série culte Doctor Who et son temps dans la série arrive bientôt à sa fin après trois saisons. Whittaker aura marqué l’histoire de la série en étant la première femme à tenir ce rôle iconique.

En repensant à ses années passés dans le TARDIS dans le Podcast Empire’s Pilot, aux côtés de sa co-star Mandip Gill, elle s’est souvenu de certains de ses moments les plus chers – et a révélé son épisode préféré de Doctor Who.

« Je pense que le mien est « The Woman Who Fell To Earth », juste parce que c’était mon tout premier épisode. Je suis passée à un costume différent – que nous avions créé – et nous avons fermement cimenté cette équipe. Tout à propos de cette époque était à la hauteur de toutes les attentes qui s’étaient accumulées au fil des mois pour moi. Il a été à la hauteur de tout cela et j’ai vraiment apprécié de filmer ça. »

De son côté, Mandip Gill, qui et d’origine Sikh, a choisi l’épisode « Demons of The Punjab », le décrivant comme quelque chose « si proche de [son] cœur ». L’épisode se concentre sur les événements qui ont précédé la partition de l’Inde. « C’est de l’histoire pour beaucoup de gens dans ce pays et dans le monde. Nous avons tourné à l’étranger et il y avait plein d’Asiatiques dans le casting, et je ne pouvais pas croire que nous faisions ça, pour être honnête », dit-elle. « J’étais tellement contente que nous ayons fait ça, et c’était pendant que j’étais dans Doctor Who. »

Il reste deux épisodes avant que Doctor Who ne change de Docteur et parte dans une nouvelle aventure avec le retour de Russell T. Davies, l’homme qui a fait revenir la série il y a presque 17 ans.

En attendant, l’avant dernier épisode de Whittaker, Legend of the Devils, sera diffusé au printemps.

Doctor Who – Legend of the Devils