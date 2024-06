Stranger Things saison 5 : Vecna se révèle sous forme humaine (photos)

Des photos de tournage de Stranger Things révèlent le retour de Vecna sous forme humaine dans la saison 5.

De nouvelles photos de tournage de la saison 5 de Stranger Things dévoilent une rencontre surprise entre Holly Wheeler et Vecna à l’apparence humaine (Jamie Campbell Bower).

Faisant son entrée dans la saison 4, Vecna s’est révélé être le cerveau derrière les horreurs du Monde à l’Envers, ayant une rancune contre Eleven (Millie Bobby Brown) et l’humanité dans son ensemble bien avant la série.

Alors que le tournage de la saison 5 de Stranger Things continue, hawkinsfamilyphoto a dévoilé un trio de photos choquantes sur Instagram. Les images se concentrent sur la plus jeune sœur d’Anniston Price, Holly, qui semble jouer dans les rues de la ville autrefois endormie devant chez elle.

Holly est cependant rejointe par Vecna, apparemment inchangé et redevenu humain, vêtu d’un costume et de lunettes et tendant la main au jeune membre de la maison Wheeler.

La série touche à sa fin, mais Stranger Things ne disparaît pas en tant que franchise. Les créateurs de la série ont confirmé leur intention de poursuivre l’expansion de l’histoire en créant un spin-off animé après la dernière saison de la série principale. Aucun détail n’a été révélé sur les personnages que ce nouveau spin-off pourrait suivre.

En attendant, les quatre premières saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

