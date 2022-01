She-Hulk : Le costume de motion-capture de Tatiana Maslany en photo

Ginger Gonzaga partage une photo d’une partie du costume de motion-capture de Tatiana Maslany dans les coulisses du tournage de She-Hulk.

Une nouvelle image partagée depuis le plateau de tournage d’une autre série dans l’univers cinématographique Marvel a été postée en ligne. Cette photo révèle la pièce d’équipement très basique et étrange portée par Tatiana Maslany dans la prochaine série She-Hulk quand elle se transforme en super-héroïne verte.

L’image a été partagée par Ginger Gonzaga, membre de la distribution de She-Hulk, qui a ajouté la photo de Maslany à ses stories Instagram avec le commentaire « coucou à #jenhulk (comme nous l’avons surnommée). C’est ce que @tatianamaslany doit tenir au-dessus de sa tête quand elle est Shulkie. »

Maslany a mentionné dans une interview précédente que toute sa présence de She-Hulk est créée avec CGI et qu’elle est en costume de motion-capture pendant tout le temps où elle est sur le plateau en tant que « Shulkie ».

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner (Mark Ruffalo). Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Avec Maslany, Gonzaga et Ruffalo, la série devrait mettre en vedette Jameela Jamil (The Good Place), Tim Roth (Lie to Me), Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva) et Josh Segarra (Arrow).

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

She-Hulk est actuellement en production pour une diffusion en 2022 sur Disney+.

Source : Collider / Crédit ©DR/Disney+