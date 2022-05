Obi-Wan Kenobi : Nouvelle bande-annonce pour le Star Wars Day

Nouvelle bande-annonce pour la série Obi-Wan Kenobi à l’occasion du Star Wars Day.

Aujourd’hui, c’est « May the 4th », soit la journée internationale consacrée à Star Wars. Pour l’occasion, Disney+ a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour la série Ob-Wan Kenobi qui arrivera ce mois-ci sur la plateforme.

Cette nouvelle bande-annonce montre Obi-Wan qui tente de convaincre Owen Lars (Joel Edgerton) de le laisser entrainer le jeune Luke. Mais son échec avec le père de Luke lui est lancé au visage.

La série se déroule 10 ans après les événements de La Revanche des Sith, alors qu’Obi-Wan se cache sur Tatooine et surveille de loin un jeune Luke Skywalker, comme le montre la bande-annonce. À ce stade de l’histoire de Star Wars, l’Empire contrôle désormais la galaxie et tous les Jedi restants sont désormais traqués et tués par les inquisiteurs de Dark Vador.

Au casting, on trouve également Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans les rôles d’oncle Owen et tante Beru mais aussi Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow, qui n’est pas étrangère à cet univers puisqu’elle a réalisé deux épisodes de The Mandalorian.

Rendez-vous le 27 mai sur Disney+ pour découvrir Obi-Wan Kenobi. La série sera lancée avec deux épisodes puis diffusera un épisode chaque mercredi.

Obi-Wan Kenobi : Nouvelle bande-annonce VF

Obi-Wan Kenobi : Nouvelle bande-annonce VOST