Dracula : L’héritière de Sherlock manque cruellement de mordant

Après visionnage des 3 épisodes de la mini-série qui réinterprète le mythe du vampire Dracula, imaginé il y a 120 ans par Bram Stocker, le Cerveau est dubitatif, Steven Moffat et Mark Gatiss sont ils-allés trop loin dans la réinterprétation sauce Sherlock ? La réponse en critique.

Ils sont de retour : le duo de choc qui signe l’excellente réinterprétation en série du personnage de Sherlock Holmes est de retour avec une nouvelle adaptation mythique de la littérature : celle de Dracula. Avec une mini-série de trois épisodes, produite par la BBC, Dracula plante ses crocs sur les réseaux de Netflix dès ce 4 Janvier 2020.

Le roman écrit par Bram Stalker il y a plus d’un siècle se retrouve une fois de plus réinterprété à l’écran, après moultes adaptations, de la plus connue signée Coppola, ou celle starring Christopher Lee, jusqu’à l’hérésie en série avec Jonathan Rhys Meyer, ou les films de la Hammer, pour un personnage inscrit dans l’inconscient collectif, symbole ultime du mythe vampirique.

Interprétation très très très libre

Une nouvelle interprétation libre d’un roman complexe qui ne se résume pas qu’à une simple redite du récit de Stocker. Avec ce nouveau Dracula, le duo Moffat et Gatiss poussent le curseur du gore à son paroxysme, parfois à bon escient, parfois maladroitement.

Tout dans une production stylisée, en tentant de mélanger les genres au-delà de l’esprit gothico-fantastique de l’auteur à qui l’ont doit le mythe du vampire. Un mythe qui a inspiré la pop-culture pour sa figure diabolique et éternelle, bien plus humaine que fantastique quand on connaît bien l’œuvre de Bram Stalker.

Fuyez pauvres fous puristes

Qu’on se le dise, cette nouvelle série Dracula n’est pas pour les puristes, ou les amoureux du mythe du Vampire. Du tout. Si l’on a un profond amour pour le roman de Bram Stalker, le spectateur aura les crocs face au Dracula de Steven Moffat. Un monstre des Carpates assez caricatural, visiblement plus inspiré par les films de Bela Lugosi que sa description et essence littéraire.

Parfois parodique, parfois comédie, souvent stéréotypée, Dracula en mini-série se base sur les échanges épistolaires du roman originel pour réinventer l’histoire de Dragon Transylvanien jusqu’à notre siècle. Oui, vous lisez bien jusqu’à notre siècle. Nos jours remplis de smartphones tablettes, wifi et autres inventions dont on ne se passe plus, mais si loin de l’univers et l’essence de Dracula.

Si l’on retrouve les personnages originels de Stocker, ils sont réinventés du tout au tout dans un monde qui pourrait en déstabiliser plus d’un et en séduire beaucoup d’autres, notamment ceux vierges de toute connaissance sur le vampire le plus mythique de la littérature et cinéma.

Intrigues filées

Avec une saison de 3 épisode d’une heure et demie, le pilote reprend l’intrigue originelle avec le récit d’Harker, revenant sur sa première rencontre avec le vampire alors que ce dernier est en convalescence dans un couvent à Budapest. Mais pas comme le veut le roman.

Ce qui étonne au visionnage de ce premier épisode, c’est que le personnage éponyme n’a rien de ce qu’on connait, bien qu’il semble suivre le schéma de l’intrigue originale, avec un homme qui rajeunit bizarrement au fil de ses rencontres face au héros narrateur, avant que l’on comprenne que cet homme n’a rien d’humain. Un héros narrateur qui narre aux personnages du couvent où il se trouve (ainsi qu’au spectateurs) sa folle aventure avec la créature en flash-backs. Une créature pittoresque, qui suit l’image du folklore transylvain sans pour autant le réinventer.

S’ensuit un récit dans le dédale du Manoir de Dracula jusqu’à la délivrance, entre énigmes et nanar gotico-gore, à coup de sang qui gicle, de personnage qui décrépissent au fil des séquences, de créatures immondes et de joutes verbales pseudo-psychologiques entre Dracula et ce dernier.

Rythme particulier

Si l’on a l’impression que les créateurs de la série ne se sont pas foulé durant les deux premiers actes du premier épisode, avec un rythme assez particulier, puisque le récit jongle entre les périodes avec plus ou moins de lenteurs, on comprend dès le troisième acte que la revisite du roman va plus loin qu’un récit réinventé dans sa forme : avec par exemple la Sœur Agatha, qui devient Van Helsing dans l’imaginaire de Moffatt/Gatiss. Nouvelle antagoniste féminine, elle est la vraie réussite à saluer de cette énième adaptation de Dracula, jusqu’au troisième épisode tout du moins.

Une fusion entre le scientifique et la sœur qui narre les états du fiancé de Mina dans le roman, mais qui ici a un rôle bien plus important dans toute l’intrigue. Si le personnage est brillamment interprété par son actrice (Dolly Wells) et réinvente la femme de foi à l’époque Victorienne, en fin d’épisode, il est difficile de savoir ce que souhaitent réellement raconter les auteurs de cette série avec leur vision de Dracula, au delà de jouer avec les personnages originels.

Déstabilisant mais pas si déplaisant

La suite est tout aussi déstabilisante : elle s’attarde sur le voyage de Dracula vers l’Angleterre à bord du Déméter dans le détail. Entre Murder Mystery Party, joutes verbales et autres diatribes un poil clichés du genre – avec une pointe de comédie dans les dialogues de Dracula – et combat contre le mal, l’épisode 2 ne sert visiblement que de charnière pour amener Dracula là où le souhaitent les créateurs de cette mini-série : dans le monde contemporain, à la Sherlock.

Thèmes manqués

Mais a-contrario de Sherlock, le récit est tellement spolié par les idées fantasques des scénaristes qu’on ne comprend pas trop l’intérêt d’amener Dracula à notre époque et de cette manière.

Si le récit originel questionnait ouvertement la modernité et la science à l’heure de la révolution industrielle, de la nouvelle médecine et d’une société qui change beaucoup plus vite notamment grâce aux découvertes comme l’électricité ou les machines à vapeur, jusqu’au cinématographe, dans notre siècle, Dracula passe complètement à côté de ces sujets pourtant si importants et actuels. Des sujets comme l’évolutions des femmes dans une société aussi moderne, ainsi que des mentalités, notamment concernant le sexe féminin, pour se concentrer essentiellement sur une seule chose : comment défier la Mort.

How to defy death

Si l’on pensait à son début que la série se concentrerait sur l’attrait de Dracula, sa bestialité, l’humanité, ou le désir, ainsi que la foi et la damnation, on comprend très vite que la série se veut comme une relecture de la vie contre la mort, plus particulièrement la peur de la Mort. Ni plus ni moins, avec un peu de gore gratuit, comme ça, pour le plaisir.

Au visionnage de l’intégralité de l’œuvre Dracula, force est de constater que les créateurs de la série se sont fait plaisir en jouant avec la matière imaginée par Bram Stocker, mixant les personnages, les lieux, les enjeux de l’intrigue, pour finalement créer une danse entre deux personnages qui s’affrontent, Agatha et Dracula, jusqu’à la fin, mais rien de bien profond ou novateur. Quand on sait que cette adaptation a vu ses jours dans un échange en boutade pour les deux créateurs, on comprend mieux le manque de sérieux dans son exécution.

Gros délire perso

Malheureusement, si ce n’est se faire plaisir, ces derniers n’offrent rien de nouveau à un monstre de la culture populaire, avec un récit qui à certains moments se rapproche plus de la fanfiction personnelle et délirante que du mythe du vampire, métaphore bestiale de l’animalité humaine.

Le Cerveau s’attendait à beaucoup plus que ce qu’il a vu. Un récit à hauteur de la complexité de Sherlock dans ses premières saisons. Une réinvention inventive et surtout intelligente d’un roman dont la résonance avec notre monde est d’autant plus intéressante aujourd’hui, notamment concernant la modernité et les défis qu’elle entraîne sur l’humain et sa survie, à l’heure du dérèglement climatique et de l’ultra-consumérisme. Si dans le dernier épisode, deux trois dialogues effleurent ces idées, elle restent absentes du fond de la série.

Trop dans le cliché vampirique

Malheureusement Dracula rate son coche scénaristique : parfois comédie, parfois nanar gore et pittoresque, souvent lassante, la série que les showrunners voulaient certainement comme un cross-over de genres, flirte avec la limite de la pastiche du mythe du vampire.

Un récit décevant, notamment par le manque de fascination pour un personnage que nous connaissons par cœur – incarné par un Claes Banks parfois peu convaincant dans son jeu, souvent caricatural et tellement peu fascinant. Une figure occulte qui aurait pu être imaginée et interprétée autrement. Loin des clichés du vampire classique recyclés ici sans équilibre, ni réelle intention si ce n’est reprendre des images de vampires inscrites dans l’inconscient collectif.

Si la réalisation et production de la série est remarquable et stylisée, le voyage est malheureusement peu satisfaisant. C’est bien dommage, car quand on connait le talent du duo Gatiss/Moffat, on sait qu’on aurait pu assister à quelque chose de merveilleux avec un sujet comme Dracula.

