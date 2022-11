Titans saison 4 : Entrée choc de Lex Luthor (SPOILERS)

Titus Welliver et le showrunner Greg Walker se confient sur le twist concernant Lex Luthor dans le premier épisode de la saison 4 de Titans. SPOILERS.

La série Titans est de retour et elle est plus en forme que jamais. Le premier épisode de la saison 4, qui vient de démarrer sur HBO Max, a introduit l’un des personnages les plus célèbres de DC : Lex Luthor. Si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans ce début de saison, quittez cette page. La suite est pleine de spoilers, vous êtes prévenus.

A peine introduit dans la série, il est déjà parti ! Dans une tournure qui a pris tout le monde au dépourvu, Lex s’est effondré à la fin de l’épisode et est mort sur place. A cause du casting de Titus Welliver en tant que cerveau criminel, on ne s’attendait clairement pas à ce qu’il morde la poussière aussi rapidement, après seulement un épisode, au milieu de sa première rencontre avec son fils Connor Kent.

La cause du décès ? Des manigances surnaturelles qui ont conduit Luthor à commencer soudainement à cracher son sang puis a régurgiter un gros serpent que Connor a rapidement saisi et incinéré avec sa vision thermique. Simultanément aux nausées violentes et mortelles de Lex, Rachel à l’intérieur du camping-car des Titans a été victime d’un épisode similaire d’étouffement effrayant, mais elle a survécu.

Immédiatement après la mort de Luthor, Connor était cerné par les gardes de son père qui l’ont tout de suite suspecté de l’avoir tué. Plus tard dans l’épisode 2, Connor est exonéré et les Titans font face à la véritable méchante de la saison : Mother Mayhem.

Une durée limitée pour Lex

Clairement, la mort aussi rapide de Lex est une déception parce qu’on aurait aimé voir plus de Welliver dans le rôle parce qu’après seulement un épisode, son interprétation était assez impressionnante. « Si vous vouliez plus de Titus, vous serez vraiment déçu. Je suis déçu », a partagé le showrunner Greg Walker dans une interview à TVLine. « Mais nous savions que nous avions ces contraintes et nous avons travaillé avec elles. »

Par « contraintes », Walker a indiqué que DC ne leur prêterait le personnage que de manière très limitée. Mais au final, le showrunner pense que c’était pour le mieux, car avoir des personnages de cette envergure – comme Bruce Wayne aussi – « a tendance à engloutir beaucoup d’histoires de Titans. »

« Non pas qu’ils ne nous auraient pas donné plus d’un épisode [de Lex], mais nous voulions aussi nous concentrer sur les Titans », a expliqué Walker. « Et comme vous le verrez, cette saison se concentre vraiment sur les Titans et leurs relations les uns avec les autres. »

De son côté, Titus Welliver a expliqué à TVLine que même si jouer Luthor pour un seul épisode était « doux-amer », son histoire avec Connor « était si bien réalisé que ce n’était pas une de ces choses où je m’en suis éloigné en me disant, « Bon sang, il y avait tellement de choses que j’aurais pu faire, que nous pouvions faire. »»

Un début solide

Cette saison de Titans commence vraiment très bien et même si on aurait voulu voir plus de Lex, le raisonnement de Walker fait sens. La série est avant tout à propos des Titans et de leur relation. Encore plus que dans les autres saisons, on ressent la dynamique familiale et à quel point Kory et Dick sont protecteurs de Rachel, Gar, Connor et le petit dernier Tim. Il y a un bon équilibre et chacun a de la place pour briller.

La rencontre entre Connor et Lex sert de point de départ intéressant pour propulser l’histoire de Connor/Superboy, pour qu’il trouve sa place et fortifie sa personne. Il souhaitait rencontrer Superman mais il a eu l’occasion de faire face à son autre père, le côté « diabolique » de son ADN.

On s’attendait à un arc de plusieurs épisodes où Lex tenterait d’attirer son fils vers le côté obscur de le modeler à son image et de l’utilisé comme une arme, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de ça, la série balance un twist qui a pris tout le monde de court et lance une saison qui s’annonce vraiment excitante et passionnante. Et elle offre aussi une des meilleures incarnations de Lex Luthor à ce jour.

Titans, c’est le jeudi sur HBO Max. La saison 4 arrivera prochainement en France sur Netflix.

Crédit ©HBO Max