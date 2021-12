Game of Thrones : 30 millions $ dépensés sur le pilote abandonné avec Naomi Watts

HBO aurait dépensé plus de 30 millions de dollars pour un spin-off abandonné de Game of Thrones avec Naomi Watts.

Nous en savons enfin plus sur le spin-off de Game of Thrones abandonné par HBO. Selon le nouveau livre Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, de James Andrew Miller, la chaine a dépensé plus de 30 millions de dollars pour le pilote d’une préquelle avec Naomi Watts qui n’a finalement pas été commandée en série.

Bien qu’il n’ait jamais officiellement eu de titre, le premier spin-off de Game of Thrones développé par HBO avait quelques grands noms attachés – en plus de Watts, la série aurait également eu S.J. Clarkson en tant que réalisatrice et Jane Goldman en tant que showrunner.

Cette préquelle se serait passé des milliers d’années avant Game of Thrones et aurait impliqué les lointains ancêtres de familles nobles comme les Starks et les Lannister – mais elle n’aurait pas inclus de dragons, car elle aurait précédé l’arrivée de la maison Targaryen à Westeros. L’auteur George R.R. Martin avait suggéré The Long Night comme titre possible, mais il a été utilisé comme titre de l’épisode pour la bataille épique de la dernière saison à Winterfell.

Le même jour où il a été annoncé que la série était annulée, HBO a confirmé qu’elle donnait une commande de série complète à House of the Dragon, une préquelle beaucoup plus proche dans le temps de Game of Thrones sur la guerre civile des Targaryen.

« Ils avaient dépensé plus de 30 millions de dollars pour un pilote de préquelle de Game of Thrones quand je suis arrivé,» a confié Bob Greenblatt, l’ancien patron de WarnerMedia dans le livre de Miller. « Et quand j’en ai vu un montage quelques mois après mon arrivée, j’ai dit à Casey [Bloys, le patron des programmes de HBO], ‘cela ne fonctionne tout simplement pas et je ne pense pas que cela fonctionne comme la série originale.’ Et il était d’accord, ce qui était en fait un soulagement. Nous avons donc malheureusement décidé d’arrêter. Il y avait une énorme pression pour bien faire les choses et je ne pense pas que cela aurait fonctionné. »

L’une des raisons pour lesquelles House of the Dragon a été commandée directement en série était d’éviter un autre pilote raté coûteux, une décision que Greenblatt s’attribue dans le livre : « Je suis celui qui a encouragé Casey à donner le feu vert à la série. J’ai dit : « Ne risquons pas 30 millions de dollars sur un pilote. » Vous ne pouvez pas dépenser 30 millions de dollars pour un pilote et ne pas continuer.

Alors j’ai dit : « Ne faisons pas un pilote. Faisons une super série avec laquelle nous nous sentons bien, et réalisons-la. Ou pas. » Ils ont fait le premier pilote parce qu’ils se protégeaient et protégeaient cette marque, ce que je comprends, mais il était essentiel que nous continuions d’une manière ou d’une autre cette franchise et que nous agissions rapidement, ce qui impliquait de lancer la série en production dès que possible. C’est un risque, mais je pense que la nouvelle série à venir sera incroyable. »

En plus de House of the Dragon, HBO travaille aussi sur une autre série préquelle, Dunk & Egg, qui vient récemment de trouver un scénariste, Steve Conrad (Patriot).

