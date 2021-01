Les Nouvelles Aventures de Sabrina partie 4 : Une fin amère et frustrante

Critique de la dernière partie de la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina. SPOILERS.

Il y a un peu plus de deux ans, en octobre 2018, quand la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina est arrivée, elle posait un regard nouveau avec un angle différent sur une histoire que le public (du moins une partie du public) connaissait déjà. On s’éloignait alors de la sitcom des années 90 pour explorer une façade un peu plus sombre, voire lugubre, mais toujours un peu fun. La série avait alors commencé de manière intéressante en offrant toute une nouvelle mythologie autour du personnage de Sabrina l’Apprentie Sorcière, mais au fil des saisons, les choses se sont un peu gâtées, surtout dans la partie 3.

Après une troisième partie qui était loin d’être satisfaisante, Les Nouvelles Aventures de Sabrina revient pour conclure son histoire de manière assez frustrante. Avant que Netflix ne décide de mettre un terme à la série, il est évident que le créateur Roberto Aguirre-Sacasa avait encore des choses à raconter et qu’il a dû rapidement conclure sa série. Avec cette fin prématurée, certains personnages n’ont pas réellement de fin, même si techniquement, le personnage principal en a une.

Des Abominations à abattre

A la fin de la partie précédente, l’histoire se terminait avec deux Sabrina : Une (Morningstar) avait pris sa place sur le trône en Enfer et l’autre (Spellman) avait retrouvé sa vie d’ado (plus ou moins normale) à Greendale auprès de ses ami.e.s et ses tantes. Bien évidemment, le fait d’avoir deux Sabrina n’est absolument pas une bonne chose. Elles ne doivent pas se croiser autrement cela aura des conséquences cataclysmiques, comme le dit ce pauvre Ambrose qui est clairement le personnage le plus sous-estimé de toute la série.

Quand la série revient, Sabrina et ses camarades font face à des Abominations qui menacent la Terre. Ces monstres ont été relâchés par Blackwood qui continue d’être une grande part de la série. L’idée des Abominations est assez intéressante, à chaque épisode, ils doivent les éliminer une par une, jusqu’à la fin avec Néant qui menace de tout. Le concept n’est pas mauvais et il redonne même une certaine structure à la série qui en manquait cruellement. Mais la série finit par trop emprunter à d’autres mythologies pour créer la sienne et ça en devient fatiguant. On pense notamment à tout ce délire autour de Lovecraft. Il y a aussi trop d’histoires à la fois et pas assez d’épisodes pour les explorer.

Des hauts et des bas

Le meilleur épisode de la saison reste l’épisode 7 dans lequel Sabrina Morningstar se retrouve dans un univers parallèle, sorte de plateau de télé sans fin, avec les tantes Hilda (Cariline Rhea) et Zelda (Beth Broderick) de la série originale des années 90. L’idée est absolument géniale. Non seulement elle surfe sur la nostalgie, mais elle fait aussi avancer l’histoire de manière intelligente. C’est bien trouvé, bien amené et c’est fait de manière assez naturelle, ce qui n’est pas toujours le cas pour la série qui a souvent tendance à en faire des caisses.

Mais c’est quand arrive le final qu’on réalise que la série a pris une mauvaise décision. Pour arrêter le Néant et sauver tout le monde, Sabrina meurt. Le sacrifice de Sabrina est noble, il est héroïque et on le comprend assez bien, mais pourquoi avoir Nick se suicider seulement pour pouvoir la rejoindre ? Certains y verront une fin satisfaisante parce que le couple phare de la série est « réuni à nouveau », mais honnêtement, c’est un peu frustrant et c’est dangereux.

Une fin bâclée et frustrante

C’est très dangereux d’idéaliser ou de rentre le suicide romantique. C’est un mauvais message que les scénaristes renvoient au jeune public et c’est insultant. Le message que ce pauvre Nick ne peut pas vivre sans elle, alors il met fin à ses jours, est stupide, surtout qu’ils venaient à peine de se remettent ensemble. Ce n’est pas romantique, c’est irresponsable, surtout dans une telle série qui est regardée par beaucoup d’adolescents. Ce n’est même pas original, on a tous vu Roméo et Juliette.

De plus, il aurait été bien plus malin de la faire revenir à la vie (combien de personnages sont mort puis ont ressuscité dans la série ?), plutôt que de voir Nick la rejoindre dans l’au-delà inutilement. La mort de Sabrina n’a pas besoin d’être permanente, à moins que l’histoire ne le réclame. A aucun moment les scénaristes ne construisent l’histoire en disant que la mort de Sabrina (des deux Sabrina qui plus est) doit être définitive.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina était fun, mais elle aurait pu être une meilleure série. Sur le papier, elle était intéressante offrait un concept sympa, mais presque comme tout ce que le créateur Roberto Aguirre-Sacasa touche, les choses ont tendance à vite retomber comme un soufflet et c’est bien dommage. Il y a tout de même des moments et des personnages intéressants, mais Roz et Theo ou encore Prudence et Ambrose, restent bien trop sous-développés en tant que personnage. Ils finissent par n’être que des instruments pour le personnage principal, surtout Prudence et Ambrose qui méritent bien mieux.

On comprend qu’une partie 5 aurait dû voir le jour, mais cette fin de partie 4 laisse un goût bien amère dans la bouche.

