Les Nouvelles Aventures de Sabrina : Les références Riverdale dans la partie 3

Découvrez les easter eggs et références à Riverdale dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina partie 3. Spoilers.

La semaine dernière, la 3ème partie de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina est sortie sur Netflix. La saison se termine sur une histoire qui continuera de se jouer dans la partie 4. Les téléspectateurs auront affaire à deux Sabrina. Une qui règne sur l’Enfer et l’autre qui vie sa vie d’adolescente à Greendale. Clairement, ce sera le chaos.

En attendant les répercussions dans la partie 4, revenons sur la partie 3 et plus précisément les clins d’œil et autres easter eggs de Riverdale dans Sabrina. Les séries Riverdale et Les Nouvelles Aventures de Sabrina sont toutes les deux basées sur les BD Archie Comics et elles sont toutes les deux écrites et produites par Roberto Aguirre-Sacasa.

Il n’y a jamais eu de véritable crossover entre les deux séries parce que l’une est la propriété de la CW et l’autre est une production originale de Netflix. Oui, Riverdale est disponible sur Netflix mais c’est une série de la CW. Un crossover n’est donc pas possible mais cela n’empêche pas le créateur de faire des allusions à Riverdale dans Sabrina et vice-versa.

Easter eggs

Dans le premier épisode de la partie 3, on peut voir un visage familier. Nathalie Boltt qui incarne Penelope Blossom, la mère de Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) dans Riverdale, fait une apparition. Elle ne joue pas Mme Blossom mais une certaine Mlle Dubois.

Dans l’épisode 2, intitulé Drag Me to Hell, alors que Sabrina vient d’être couronnée Reine des Enfers, elle a pour mission de récupérer les âmes condamnées à la torture éternelle. L’une des personnes qu’elle doit amener en enfer est Jimmy Platt, un vendeur de glace abominable qui sacrifie des enfants innocents. Jimmy est joué par Matty Finochio. Ce dernier est apparu dans l’épisode 11 de la saison 4 de Riverdale où il joue l’animateur du championnat du Grand Quiz.

Dans l’épisode 3, Sabrina se rend carrément dans la ville de Riverdale pour chercher un objet. Caliban, le prince des Enfers, la met au défi pour le trône. Avec l’aide d’Ambrose, elle s’y rend pour récupérer la couronne d’Hérode. Dans ses recherches, Ambrose découvre qu’un homme du nom de Benjamin Blossom était le dernier détenteur de la couronne et l’a amenée à Riverdale. Benjamin Blossom est un des ancêtres de Cheryl et on sait que Nana Rose, sa grand-mère a des origines gitanes. Un groupe de païens gitans sont les ennemis à battre cette saison. Il y a aussi le fait que la couronne se trouve dans un érable et le sirop d’érable a fait la fortune des Blossom.

En se rendant là-bas, Sabrina et Ambrose passent devant un panneau sur lequel on peut lire : « Murder Capital of the World » ce qui est le surnom de Riverdale. Il est aussi écrit « JJ était là » avec une couronne dessinée au dessus. Cela fait clairement référence à Jughead Jones (Cole Sprouse) dans la série.

Dans l’épisode 6, Hilda, qui pense être sur le point de mourir et qui se transforme en araignée géante après avoir reçu un sort des païens, demande à son fiancé Dr Cee (Alessandro Juliani) de lui apporter un hamburger bien juteux et un milkshake bien épais d’un diner de Riverdale. Elle ne peut faire référence qu’à un seul lieu : Pop’s Chock’Lit Shoppe.

Et pendant que Dr Cee se rend à Riverdale, un membre des Southside Serpent entre dans la librairie.

Pour finir, dans l’épisode de Riverdale qui a précédé le lancement de la Partie 3 de Sabrina, un personnage de la série de Netflix est apparu. II s’agit de Billy (Ty Wood), un élève de Baxter High et joueur de leur équipe de football. C’est le garçon qui martyrisait Theo (Lachlan Watson). Betty l’interroge dans le cadre d’un papier qu’elle écrit pour le journal. Billy a été blessé intentionnellement par les footballeurs de Stonelwall Prep. On sait aussi que les Ravens de Baxter High jouent souvent contre les Bulldogs de Riverdale.

