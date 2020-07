Les Nouvelles Aventures de Sabrina partie 5 : Un crossover avec Riverdale était prévu

Un crossover avec Riverdale était prévu pour la partie 5 de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

La semaine dernière, Netflix a annulé la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina après 4 saisons, ou 4 parties comme elles sont présentées. Le créateur Roberto Aguirre-Sacasa a révélé qu’il avait un crossover de prévu avec Riverdale pour la partie 5. Il avait déjà dit que c’était l’un de ses souhaits pour ses séries.

Alors que la nouvelle de l’annulation a grandement peiné les fans de la sorcière adolescente, ils apprennent que l’univers de Sabrina aurait dû officiellement croisé celui de Riverdale. Depuis le début le début de Sabrina, des easter eggs ont été distillés ça et là et il était clair que les deux séries se déroulaient dans le même univers.

Roberto Aguirre-Sacasa a tweeté : « Merci pour votre amour, les fans de Sabrina. La partie 4 est la meilleure à ce jour et la partie 5, Witch War, aurait été GENIALE ».

Thank you for all the love, #sabrinanetflix fans. Part Four is our best yet and Part Five, “Witch War,” would’ve been AMAZING. To be continued in the pages of #CAOS comic book… 💔🔮☠️🍔👨🏻💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 10, 2020