Ted Lasso saison 3 : Des adieux touchants (spoilers)

Ted Lasso fait ses adieux dans un final touchant, à l’image de la série. Spoilers.

Est-ce vraiment la fin pour Ted Lasso ? Depuis le début de la saison, il se murmure que c’est bien la fin pour la série Ted Lasso, cependant, Apple TV+ n’a pas officiellement mis un terme à l’univers de la série. Mais avec un épisode intitulé « So Long, Farewell » (Au revoir, adieu – en référence à la comédie musicale La Mélodie du Bonheur) il est clair que ce sont des adieux au moins pour Ted lui-même, mais peut-être pas pour le reste de l’équipe de Richmond.

En effet, dans ce final, il est temps pour Ted de dire au revoir et de rentrer chez lui au Texas pour retrouver son fils qui lui manque énormément. Son travail à Richmond est fini, il les a portés là où il devait et il souhaite retrouver sa famille. Mais avant de partir, Ted doit gagner une dernière fois. Alors non, ils ne gagnent pas le championnat, c’est Manchester, mais ils ont miraculeusement réussi à gagner le match contre West Ham et arrivent seconds. Le vrai méchant de la série, Rupert Mannion est battu et n’aura pas de rédemption (tant mieux). Ses méthodes perverses et douteuses n’auront pas triomphé contre la bienveillance de Richmond.

Le début de l’épisode laisse penser qu’il s’est passé quelque chose de sexuel entre Ted et Rebecca mais ce n’est pas le cas. Leur relation n’a jamais été ça, ce sont des âmes sœurs platoniques, pas romantiques et c’est une belle chose de montrer qu’ils peuvent avoir cette amitié pure, sans ambiguïté et pleine de respect. Parce que le véritable amour de Rebecca est le hollandais qu’elle a rencontré au début de la saison et qu’elle retrouve juste après avoir dit au revoir à Ted à l’aéroport.

La Méthode Richmond

En restant sur le sujet de Rebecca, elle décide de rester à Richmond alors qu’elle hésitait à partir en même temps que Ted. Elle garde le contrôle du club à 51% et a vendu les 49% restant aux fans. Un très beau geste qui permet au club de foot de continuer dans sa lancée et appliquer « La Méthode Richmond » et non « La Méthode Lasso » parce que comme le dit Ted lui-même, il ne s’agit pas de lui, ça n’a jamais été le cas, c’est un travail d’équipe. C’est intéressant parce que ça renvoie au titre de la série, laissant entrevoir l’espoir que peut-être l’histoire continuera à travers une série dérivée centrée sur Richmond.

Une équipe de Richmond désormais coachée par Roy Kent, Coach Beard (qui est resté et finit par se marier à Jane) et Nate. Keeley et Rebecca (dont l’amitié reste intacte) sont sur le point de lancer une équipe féminine pour Richmond. On notera que Keeley n’a choisi ni Jamie, ni Roy et se concentre sur son travail et sa propre personne. Ces deux hommes se sont ridiculisés à se battre (littéralement), comme si choisir l’un ou l’autre était un privilège pour Keeley. Elle se choisit elle-même et elle a bien raison. De plus, Roy a encore beaucoup de travail à faire lui-même avant d’entrer dans une relation avec qui que se soit.

Une fin heureuse

Cette saison 3 aura eu ses bons moments mais aussi des moments moins réussis. Le retour de Nate semble un peu forcé, c’est trop facile. Même s’il semble devoir payer pour regagner son statut, il est pardonné trop facilement. Il revient initialement comme assistant du préposé au vestiaire mais le montage final montre clairement qu’il a été promu co-coach. Évidemment, nous sommes dans Ted Lasso, une série qui a le pardon facile et n’est pas rancunière, mais Nate aurait dû travailler un peu plus dur pour être pardonné.

Ted Lasso a connu des hauts et des bas, en particulier dans cette troisième saison, qui a essentiellement exposé le sort de Ted dans ses premiers instants, puis a tracé le chemin vers ce destin sur une douzaine d’épisodes aux durées inhabituellement longues. Mais Ted Lasso restera certainement dans les mémoires pour ses meilleures qualités, pour ses moments réconfortants et aussi parce que la série a su montrer un personnage central défini autant par sa volonté d’admettre ses défauts que par sa joie de vivre contagieuse. On a aussi envie de croire que tout est possible, qu’on peut arriver à ses fins sans heurter les gens au passage et qu’il y a toujours de la place pour grandir.

C’est une fin heureuse pour une série qui, a toujours misé sur la recherche du bonheur tout en faisant preuve de gentillesse envers les autres. Une chose bien trop rare dans ce monde rempli d’animosité et de jugement. Alors oui, parfois Ted Lasso était un peu cucul voire irréaliste sur certains points mais la série prouve que ça ne coute rien d’être gentil et que d’aider les autres de manière altruiste peut apporter beaucoup.

